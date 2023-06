Do aukce míří safety car z Le Mans roku 1963. Ferrari 250 GTE mělo ojedinělou premiéru a vzniklo na přání Enza Ferrari

Ferrari 250 GTE je samo o sobě sběratelským klenotem, ale speciálně tento exemplář má i mimořádnou historickou hodnotu. S velkou slávou představilo světu poslední generaci 250 GTE a to ve zcela netradičním pojetí.

Ferrari 250 GTE údajně vzniklo na přání Enza Ferrariho, který potřeboval pohodlné GT pro výlety s manželkou a psem. Konstruktéři vzali šasi 250 GT s rozvorem 2600 mm stejně jako mělo kupé i kabriolet. V případě GTE 2+2 byla karoserie z dílny Pininfarina o 300 mm delší a o 60 mm širší. Kvůli odlišným proporcím se musel vidlicový dvanáctiválec Colombo o objemu 3,0 litru posunout o 200 mm dopředu.

Výroba běžela ve třech generacích mezi lety 1960 až 1963 v celkovém počtu necelého tisíce kusů. Tím se 250 GTE stalo prodejním hitem a výrazně pomohlo zlepšit finanční situaci automobilky. Zajímavostí je, že třetí série 250 GTE neměla tradiční premiéru na autosalonu, ale v duchu závodní tradice Ferrari se ještě předprodukční model představil jako oficiální safety car červnového závodu 24 hodin Le Mans v roce 1963.

A právě tento exemplář bude 9. června hledat nového majitele prostřednictvím aukční síně RM Sotheby´s. Z výrobní linky sjel 30. ledna 1963 a 11. března se přesunul do karosárny Henriho Chaprona, kde proběhla úprava na safety car zahrnující montáž vlajek, přídavného osvětlení a dalších detailů. Na závodní dráhu vyjel o 12 týdnů později. Kromě toho si ještě zahrál ve francouzském komediálním filmu Pouic-Pouic ze stejného roku.

V roce 1970 ho koupil Christian Fifism, který si jej nechal na dalších 50 let. Po jeho smrti Ferrari několik let stálo, než přešlo do rukou současného majitele. Ten ihned investoval v přepočtu skoro 300.000 korun do mechanické obnovy. Sběratelé ocení, že se vůz dodnes zachoval se všemi originálními prvky, takže výrobní čísla motoru, převodovky, zadní nápravy a karoserie stále souhlasí. Od výroby se nezměnilo nic ani na barevné kombinaci tvořené modrým lakem Sera a světlým koženým čalouněním Grigio. Současný vlastník si také dal velký pozor, aby veškeré speciální doplňky odpovídaly roku 1963.

Vytrvalostní závod v Le Mans roku 1963 byl pro Ferrari speciální nejen premiérou 250 GTE, ale také naprostou dominancí, kdy logo vzpínajícího se hřebce figurovalo při průjezdu cílem na prvních šesti příčkách. Závod vyhráli italští jezdci Ludovico Scarfiotti a Lorenzo Bandini s Ferrari 250 P. Ale i kdybychom historickou stránku nechali bokem, takto zachovalé Ferrari 250 GTE je samo o sobě klenotem. Vozy často podlehly opotřebení, nebo posloužily jako základ pro přestavbu na repliku 250 GTO. Jsme zvědaví, na kolik si tento vzácný exemplář ohodnotí nový majitel.