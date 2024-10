Do aukce míří hořkosladký kus historie BMW. Sovětsko-německé EMW 340 nebude moc drahé

Vpředu podélně uložený šestiválec a pohon zadních kol. To zní přesně jako BMW. Jenže tohle není z Mnichova.

Na listopadové aukci RM Sotheby's v Mnichově se bude dražit velmi zajímavé auto. Jedná se o „BMW“, které nenese typické designové znaky automobilky. Jmenuje se 340 a je z roku 1953. Navíc to bylo BMW jen chvíli. Kde se tato podivnost vlastně vzala? Vezmeme to zkráceně, ať tu nejsme do zítra. Po druhé světové válce byla část Německa Durynsko okupována americkými vojsky. Právě zde, v Eisenachu, se nacházela továrna BMW, která ještě před válkou vyráběla auta BMW.

Po Američanech měli továrnu Sověti a mnichovské BMW po nich chtělo továrnu zpátky. Okupanti však slušně řečeno poslali automobilku do háje, protože se jim přirozeně nelíbila role automobilky BMW jakožto výrobce motorů do válečných letadel. V listopadu roku 1945 navíc dostala továrna od Ruska za úkol vyrobit tři tisíce vozidel a motocyklů. O rok později byl podnik integrován do AWO (Awtowelo).

V Eisenachu se tak připravil nový vůz BMW 340. Šlo ale vlastně o upravené předválečné BMW 326. Vznikl tak spor, jestli by se tohle auto mělo jmenovat BMW, přičemž bylo vyhověno a vozy se přejmenovaly na EMW, což byla zkratka pro Eisenacher Motorenwerk. K tomu ale došlo až v roce 1952, kdy se zároveň podnik zestátněl, přešel pod Východní Německo a model 340 se všemi jeho mutacemi byl doprodáván v NDR a Polsku.

Ačkoliv znak EMW původní značku připomínal, přední maskou se vůz značně odlišil. Maska chladiče měla totiž vodorovné chromové lišty, které typické „ledvinky“ vůbec nepřipomínaly. Vůz měl vpředu podélně uložený šestiválec s rozvodem OHV, který produkoval výkon 42 kW a točivý moment 110 N.m. Převodovka byla čtyřstupňová a přenášela hnací síly na zadní kola. Auto mohlo jet až 120 km/h. Existovalo několik karosářských variant včetně kombi a sanitky.

V roce 1953 se podnik přejmenoval na VEB Automobilwerk Eisenach a výroba se přeorientovala na Wartburgy. Nabízený kousek nepochází z Polska ani z NDR, byl importován do Finska. Na počátku 60. let už měl vůz třetího majitele a vzhledem k problémům s motorem byl na 30 let odstaven. Od roku 1997 je vůz v Munich Masterpieces Collection a v roce 2015 byl pečlivě renovován. Očekávaná cena je 20 až 30 tisíc eur.