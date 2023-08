Do aukce jde spousta předmětů Michaela Schumachera. Vystačíte si i s malým rozpočtem

Od nehody toho víme o Michaelovi Schumacherovi jen málo, jeho odkaz ve formuli 1 je stále živý. Nyní mají fanoušci možnost získat část kolekce předmětů s ním spojených ve velké aukci startující už toto úterý.

29. prosince to bude přesně deset let od těžké nehody Michaela Schumachera při lyžování v Alpách. Toho dne se obrátil svět naruby nejen jeho rodině, ale událost tvrdě zasáhla i svět formule 1 včetně jeho početné skupiny fanoušků. Fanoušci na něj ale nezapomínají. Nyní mají jedinečnou příležitost rozšířit svou sbírku upomínkových předmětů spojených s německým pilotem.

Aukční síň RM Sotheby's bude dražit od 16. srpna do 6. září kolekci Full Throttle – The Schumacher Collection obsahující 160 různých předmětů. Jedná se o závodní kombinézy, autentické helmy i jejich repliky, závodní boty, podepsaná hledí, oblečení, rukavice, trofeje a lahve šampaňského. Předměty dokumentují jeho závodní kariéru od druhé poloviny osmdesátých let až po rok tragické nehody. V kolekci jsou zahrnuty i memorabilie spojené s bratrem Ralfem a synem Mickem. Odhadovaná hodnota celé sbírky přesahuje milionu dolarů.

Výhodou je, že nemusíte být milionářem, abyste nějaký předmět získali. Různé modely formulí, trička, repliky trofejí, zarámované obrázky a fotografie by měly začínat už na 2200 korunách. Kolem 6000 korun se očekávají prakticky všechny kšiltovky. S rozpočtem 10.000 korun už máte poměrně široký výběr dalších replik helem i různé druhy závodního oblečení. Podepsaná hledí startují odhadem na 44.000 korunách. Michaelovy závodní kombinézy začínají na 333.000 korunách a na autentické helmy si přidejte ještě minimálně dalších 110.000 korun.

Nejdražším předmětem je helma z roku 1994, kdy Michael s týmem Beneton získal první mistrovský titul. Tehdy dosáhl na 8 vítězství, 6 vyhraných kvalifikací a pomohl Benetonu k poháru konstruktérů. Cena je odhadována mezi 9000.000 až 1.300.000 korun.

Nejstarší položkou sbírky je Michaelova závodní helma z německého mistrovství v motokárách z roku 1987. Naopak nejnovější je dvojice motocyklových helem z roku 2013, které nosil během promo akcí. Cena levnější je odhadována od 222.500 korun, dražší se speciálním designem od Jense Munsera zřejmě překročí 445.000 korun.

Mezi zajímavosti lze zahrnout dvojice prázdných lahví šampaňského z let 2000 a 2004 a podepsaná bočnice zadního křídla z monopostu F2003-GA sezóny 2003.