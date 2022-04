Do aukce jde originální testovací mula, která odstartovala vývoj božského LaFerrari. Je k ní i kamufláž!

Při vývoji nových technologií a modelů si automobilka hlídá soukromí, Ferrari ale v roce 2016 udělalo výjimku a věrnému klientovi prodalo mulu z první fáze vývoje ikonického La Ferrari.

Automobilka si své vývojové vozy pečlivě střeží. Na konci jejich životního cyklu tak putuji buďto do depozitu, nebo likvidace. Na veřejnosti o nich mluví sporadicky a prakticky je neukazují. O to větším unikátem je právě probíhající aukce testovací muly Ferrari La Ferrari. Automobilka jej v roce 2016 překvapivě prodala do soukromých rukou s tím, že vůz nebude dále možné registrovat pro používání na veřejných silnicích. A nemůžete si jej vzít ani na veřejný okruh.

La Ferrari jsme poprvé spatřili v roce 2013 a o rok později odstartovaly dodávky prvních kusů. Pro značku šlo o přelomový model s prvním použitím hybridního pohonu. Ano, La Ferrari vypadá v reálu úplně jinak než model na fotografiích. Předmětem aukce je vývojový prototyp založený na modelu 458 Italia, na němž automobilka testovala hybridní koncepci vidlicového dvanáctiválce 6,3 litru a další součásti jako řízení, brzdy, podvozek a ladění ESP. Zajímavostí je, že v testovací mule najdeme motor řady F140FB, zatímco sériové La Ferrari dostalo modernizovanou řadu Type F140FE.

Vůz automobilka s pracovním názvem M6 využívala v první fázi vývoje La Ferrari mezi květnem 2011 a prosincem 2012. Kvůli integraci V12 prošlo hliníkové šasi rozsáhlou úpravou. K vozu je i unikátní sada pevných maskovacích dílů karoserie s vizuálně neopracovaným povrchem. Důvodem pro určitou disharmonii vozu po připevnění experimentálních dílů je, že se jedná právě a prototyp z počátku testování.

Ve druhé a třetí fázi se už muly více podobaly finálnímu produktu. Karoserie dále dostala nové otvory na přední kapotě. Na boku najdeme dvířka pro snadnější přístup ke kabeláži, jíž je celý vůz doslova protkaný. Stačí se podívat za zadní sedadla nebo do motorového prostoru. Nutno dodat, že před dodáním novému majiteli v roce 2016 nechala automobilka vůz znovu nalakovat.

Tento vůz jste mohli při své práci vidět nejen v zázemí automobilky, ale také na německém Nürburgringu. V době zařazení do katalogu měl testovací prototyp najeto 3322 kilometrů.

Aukční síň nenabízí žádný cenový odhad, ale levné to určitě nebude.