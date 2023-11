Do aukce jde ikonická sbírka Porsche. Na své si přijdou i vetešníci, a to klidně za pár korun!

Hodinky, stavebnice, náhradní díly, lyže a spoustu dalšího. Bílá kolekce má snad všechno, co by vás mohlo napadnout.

Na začátku prosince bude v Americe probíhat aukce s názvem The White Collection od RM Sotheby's. Pro Evropana je to samozřejmě daleko, ale po domluvě se lze účastnit po telefonu či on-line přímo na stránkách aukčního portálu. Jak již název napovídá, v aukci budou převážně bílá auta, a to převážně značky Porsche. Vyzobnout si můžete dokonce i některou z limitek, třeba Porsche 924 Martini Championship Edition nebo 911 Targa 4S Heritage Design.

Na své si ale může přijít i obyčejný garážista, který třeba už jedno Porsche má, ale jeho bankovní účet se úplně necítí na sběratelství dalších aut. Sbírat se totiž dá i něco jiného. V aukci se objeví mnoho položek od dealerů značky či přímo z butiku. Mezi položkami tak najdete třeba odrážedla pro děti, sadu raket na badminton, plakáty z muzea Porsche, fingerboard, skládací židli, oblečení, katalogy, archy a obecně všechnu možnou veteš.

Až se proberete všemi těmi brýlemi, lyžemi a karburátory, můžete narazit i na opravdové unikáty a zajímavosti. Jednou z nich je třeba skibob, což jsou jakési sáňky s řidítkama pro sjezdové tratě. Tahle věc nepatří k nejdražším, ale když je na ní nápis Porsche, může vyjít až na 8000 dolarů. Jinak si tu ale můžete vyzobnout položky už od padesáti dolarů. Samozřejmě to může být i méně, vždy jde o to, kdo se s vámi bude přehazovat.