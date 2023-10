Dnešní TV Svět motorů na Nova Action: Fabia IV jako ojetina, nejlepší malá SUV a Red Bull káry

Dnes ve 20:30 na Nova Action. A na Voyo

Každou středu večer můžete počítat s novým dílem televizního Světa motorů. Čtvrtý díl druhé série odvysílá Nova Action už dnes, 3. října, ve 20:30. Všechny odvysílané díly jsou i na Voyo.

Vaculík a Fabia 4. generace jako ojetina

Martin Vaculík a dva roky zánovní Škoda Fabia IV už jako ojetina, to je záruka další podrobné a ikonické reportáže. Jak si Fabia a její motor 1.0 TSI Evo dlouhodobě vedou? Rozdíly dělá styl jejího provozu a servisu. Samozřejmostí bude zvedák, méně obvyklé potom to, co pod „novou“ fabií objeví Martin a zkušený mechanik.

Renault Austral

Renaultu se daří, ale do teď neměli pořádné SUV menšího segmentu. Kadjar prostě nebyl nic moc. Austral tohle musí změnit a proto je opravdu propracovaný. Avšak protože jde o francouzské auto, Vláďa Kadera nebude mít problém najít nemálo vtipných i otravných bizarností.

SsangYong Korando

Korejský SsangYong to v Česku opravdu rozjel. Jejich modelová řada čítá osm modelů a distribuční/servisní síť má už 11 míst. Korando se aktuálně umístilo na 8. místě v prodejích trendujícího segmentu menších SUV a to jsou před ním 4 škodovky. Není se čemu divit, u SsangYongu najdete za své peníze nebývale rozsáhlou výbavu. Jako čtyřkolka je teď levnější než dacia.

Red Bull Káry

Po dlouhých 15 letech se na pražský Petřín vrátily legendární Red Bull Káry. Závod odstartoval český rallye talent Erik Cais v plechovce energeťáku a následoval třeba Harry Potter nebo hot dog. Náš Martin Karlík a štáb byli u toho, takže se těšte na dosud neviděné záběry.

S pejskem v autě

Většina pejskařů bezpečnost neřeší, psi a psíci s nimi cestují volně. To může být fatální chyba. Petr Slováček předvede a srovná všechny způsoby přepravy tak, aby to bylo bezpečné a co nejpříjemnější pro mazlíčky všech velikostí.