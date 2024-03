Dnešní TV Svět motorů na Nova Action: 435 koní za milion, limuzína do zásuvky a nejrychlejší Češka

I další díl televizního Světa motorů bude nabitý zajímavostmi. Pojďme se podívat, co vás čeká.

Televizní Svět motorů dnes opět zavítá na vaše obrazovky. Ve druhém díle se opět můžete těšit na testy nových aut a další zajímavosti nejen ze světa automobilů. Začneme ve dvou stopách, Michal Dokoupil pro vás má test nového MG4 X Power, elektromobilu, který se dá považovat za první hot-hatch do zásuvky na našem trhu. Je to čtyřkolka s výkonem 435 koní, nejlepší je ale cena pouze milion korun.

Na vlně zelené energie se poveze i Vláďa Kadera, který pro vás vyzkoušel Volkswagen ID.7. Elektrická limuzína pro manažery do jisté míry nahrazuje krásný Volkswagen Arteon, není na takové náhrady ale ještě brzo? To zjistíme. Reportáže ve dvou stopách zakončíme s Cuprou Leon Sportstourer. Tenhle kombík má sportovní jízdní vlastnosti, přitom pod kapotou skrývá efektivní naftový motor s nízkou spotřebou. Půjde to dohromady?

Martin Karlík si zasportuje, vrhl se totiž odvážně do jedné stopy a vyzkoušel si elektrický pitbike v aréně Pitland. Tahle malá věc má výkon 13,8 kW a jede až 120 km/h, tak snad se nám Martin nezraní. V poradně Petra Slováčka se podíváme na nuly a jedničky v našich autech, ukážeme si totiž, co o vás vaše auto všechno ví. No a David Šprincl si popovídá s nejrychlejší českou ženou na středních a dlouhých tratích.

Takže nezapomeňte, ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo.