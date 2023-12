Dnešek by mohl být světový den pneumatik. Připomeňme si události, které sehrály roli v jejich historii

20. prosince je mezinárodním dnem solidarity, který vyhlásila OSN v roce 2006. Stejný den je také věnována deskovým hrám, koledám a prý i lahodné sangrii. Klidně by mohl být i dnem automobilových pneumatik, jelikož v historii na tento den připadá hned několik událostí s nimi spojených.

Před 155 lety se narodil Harvey Samuel Firestone, zakladatel jedné z prvních společností na výrobu pneumatik pro automobily. K nim neměl daleko, jelikož jeho strýc vlastnil továrnu na výrobu bugin, a právě na nich Harvey zkoušel své první výrobky. V roce 1896 si v Chicagu otevřel obchod s pneumatikami a o dva roky později se přestěhoval do města Akron, jejich tehdejšího centra.

V roce 1902 koupil malou továrnu, začal vyrábět vlastní pneumatiky a po dvou letech produkci rozšířil o verzi pro automobily. Tisíce sad prodaných Henry Fordovi na jeho „téčko“ mu přinesly dostatek finančních prostředků na vývoj nových směsí a běhounů. Podporoval nákladní dopravu, usiloval o rozvoj silniční sítě a založil vlastní kaučukové plantáže v Libérii. V roce 1932 převzal podnik jeho syn.

První patent pojednávající o nafukovací pneumatice pro automobily podali v New Yorku 20. prosince 1982 pánové Alexander Brown a George F. Stillman ze Syrakus. Tento typ gum již existoval pro kočáry, ale tohle bylo poprvé, kdy se dostaly na auta. Brown podal během svého života na 300 patentů, ale tento patří k jeho neznámějším. Jejich pneumatiky se daly snadno nasadit na ráfky a vyráběly se v továrně Hartford Rubber Works v Connecticutu. Při primitivní konstrukci se používala kůže s nýtovanými nebo tkaničkami svázanými spoji.

A pak tu máme 20. prosinec 1945, kdy byl v Americe ukončen přídělový systém na pneumatiky. Ten byl zaveden 27. prosince 1941 s platností od 5. ledna následujícího roku jako opatření kvůli zajištění dostatku gumárenských výrobků pro armádní vozidla během druhé světové války.

Výdej pneumatik fungoval na principu certifikátů vydaných provozovatelům vozidel veřejných služeb jako byly sanitky, hasičské, policejní, poštovní a popelářské automobily. Zvláštní přísun se dále týkal rozvozců potravin, paliv a spotřebního zboží. Běžní občané si mohli ponechat maximálně pět pneumatik na auto. Pro zajímavost, v rámci úspor pneumatik a paliva byl od 1. ledna zakázán prodej nových automobilů a v platnost vešel pevný rychlostní limit 56 km/h.

V letošním roce taky slaví 125 let značka Goodyear, kterou v roce 1889 založil Frank Seiberling a pojmenoval ji po vynálezci vulkanizace Charlesovi Goodyearovi. Právě pneumatiky této společnosti měl obuté speciál Blue Flame, který rychlostí 1001,67 km/h překonal tehdejší pozemní rekord.

Goodyear se také zapsal do historie komerčních sportů, kdy jeho vzducholodě od roku 1910 přenášely záběry z výšky. Rovněž se mu nedají upřít zásluhy ve světě filmu. Obul auta pro snímky Návrat do budoucnosti díl I a II (1985–1989), Ford vs. Ferrari (2019) známý také jako Le Mans ’66, Rivalové (2013), Jurský svět: Zánik říše (2018) a Klub rváčů (1999).