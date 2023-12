Dnes mají výročí slavný závodní okruh Indianapolis i série Nascar. Jak kdysi závodění vypadalo?

Dnešní den se zapsal do historie Nascar hned dvakrát. Pro nadšence jsou to předčasné Vánoce.

Zatímco většina si musí na svátky počkat až do 24. prosince, milovníci série Nascar slaví svůj svátek už dnes. Právě na 14. prosinec připadá založení série a položení poslední cihly při výstavbě Indianapolis Motor Speedway, která je nedílnou součástí seriálu. Obě události sice připadají na stejný den, ale dělí je 38 let. Počátkem století zažívala Indiana dynamický rozvoj automobilového průmyslu. Vždyť v roce 1908 byl místní autoprůmysl čtvrtý největší v USA. Základnu zde měly například značky Marmon, Overland a později známější Stutz a Duesenberg. Stále dokonalejší vozy brzy narazily na limity místních prašných cest, po kterých bylo kvůli častým defektům utrpení cestovat.

Automobilky tak neměly kvalitní prostory pro testování a vývoj vozidel, čehož se chytil odvážný podnikatel Carl G. Fisher z Greensburgu. Ano, přesně ten, který v pozdějších letech udělal z bažinaté Miami Beach vyhlášenou rekreační oblast a postavil Lincolnovu dálnici, první autostrádu napříč kontinentem.

Ale zpět do Indiany. Fisher popsal svou vizi a potenciál testovací tratě v časopise Motor Age roku 1906. Na trati dlouhé tři až pět mil s dlouhými rovinkami a táhlými zatáčkami by automobilky dokázaly dostat své vozy na maximální rychlost, testovat nová řešení a pochopitelně tu byl potenciál pořádaní závodů.

V roce 1908 se Fisher vydal do Indiany s přítelem Lemem Trotterem z Daytonu. Poblíž dnešní tratě Georgetown Road si vyhlédl čtyři 80akrové pozemky, které byly shodou okolností na prodej. Na tak velký projekt ale Fisher nestačil, proto přesvědčil další tři investory – Jamese Allisona, Arthura Newbyho a Franka Wheelera. Společně půdu koupili v prosinci 1908 a 20. března 1909 vzniknul společný podnik Indianapolis Motor Speedway Company a okruh byl dostavěn 14. prosince téhož roku.

Dnes byste okruh od toho původního asi nepoznali. Že původní trať byla postavena z cihel připomíná jejích odhalený pás a také závod přijal jméno Brickyard 400 (cihelna). Poprvé byl zařazen do kalendáře v roce 1994 a přilákal rekordní počet diváků. Od té doby tvoří nedílnou součást série Nascar, jejíž vznik je rovněž spojený se 14. prosincem. Závod se sice na krátko přesunul na vnitřní okruh se řadou zatáček, ale v následující sezóně se vrátí na ovál v celé délce.

Pro nalezení spojení série Nascar s dnešním dnem se musíme přesunout na pláž Daytona, kde se auta honila za rychlostí už od roku 1902. Šlo o jednoduchý ovál tvořený rovinkou dálnice A1A a přilehlou pláží, po které se vozy vracely zpět. První oficiální závod v této podobě se zde konal v roce 1936 a za všeobecné podpory jej uspořádal závodník Sig Haugdah. Tehdy na pátém místě dojel do cíle William France původem z Washingtonu DC, který sem unikl před hospodářskou krizí.

První závod ale doprovázel spor. V závěru závodu byly písečné zatáčky prakticky nesjízdné, proto se organizátoři rozhodli závod ukončit o tři kola dříve. Vyhrál Milt Marion, což se ale nelíbilo Benu Shawovi a Tommymu Elmorovi, kteří dojeli na druhém a třetím místě. Jejich protest byl zamítnut, ale pachuť po křivdě částečně ovlivnila závody na Daytoně.

Zatímco Haugdah odešel od pořádání dalších závodů, France zůstal aktivní a v následujících letech inicioval konání dalších eventů. Brzy ale přišel na to, že závodní komunita potřebuje lepší organizovanost s jasně danými pravidly i pro často neseriózní promotéry.

William France proto 14. prosince 1947 pozval do Ebony Baru v hotelu Streamline téměř čtyřicet závodníků, majitelů vozů, promotérů a dalších zainteresovaných lidí na velkou poradu, které přihlížela i média. France představil pravidla platná na všech okruzích a bodové hodnocení, aby bylo možné jednoznačně určit vítěze šampionátu, který by byl po závodě řádně vyplacen ze společného fondu. Publikum přesvědčil, že vytvoření jednotného orgánu posílí schopnost propagace a přísun financí do závodní série. Tím položil základní kámen asociace Nascar (National Association for Stock Car Auto Racing), pod jejímiž křídly se konal první závod na Daytoně hned následující rok.