Dítě devadesátek vyřadí Opel Crossland z nabídky. Frontera ale bude úplně jiná, než jak ji známe

Opel nedávno zveřejnil první teaser chystaného kompaktního crossoveru, který na scénu vrátí jméno Frontera. Jak asi tušíte, jde hlavně o marketingový tah, protože s původním off-roadem z devadesátek bude mít společný maximálně název a pravděpodobně rozměry třídveřové verze.

Ta měří 4027 mm, což je skoro stejně jako současný Crossland (4217 mm). Víme, že Frontera přijde jako elektromobil, ale nepůjde o pouhý bateriový ekvivalent Crosslandu. Kompaktní crossover zřejmě zcela nahradí, protože už v červenci má dostat i mild-hybridní pohon založený na známém tříválci 1.2 Turbo. Takový dostane v květnu Opel Astra. S tímto pohonem se už na vybraných evropských trzích prodává.

Nová Frontera bude postavená na platformě CMP stejně jako Citroën C3 Aircross, ale zvenčí to nebude poznat. Opel se obecně snaží své vozy odlišit, proto lze očekávat aktualizované provedení současného designového směru v čele s černou maskou Opel Vizor. Půjde o první model, který ponese aktualizované logo Opelu. Navzdory střídmým rozměrům automobilka slibuje nadprůměrně prostorný interiér včetně zavazadlového prostoru. Přitom cenou se bude snažit držet při zemi.

Co se týče letošních novinek, Corsa dostane litrový mild-hybrid, a to už v dubnu. O tomto pohonu se uvažuje také do Mokky. V říjnu přijde rozsáhle přepracovaný Grandland, který bude dostupný minimálně s elektrickým a také mild-hybridním pohonem z Astry.