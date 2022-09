Začíná podzim, dny se krátí a jasná obloha se velmi často mění v nepropustné mléko. Ideální čas zalézt pod deku a něco si pustit. Ale co?

Náš minulý výběr filmů o autech na streamovací platformě Netflix měl úspěch, takže se pro vaše doplnění filmové knihovny podíváme ještě na platformu, která je na české scéně nejkratší dobu. Jedná se o Disney+, které láká hlavně na vlastní seriály, kompletní sbírku filmové produkce od Marvelu a animované pohádky. Milovníci drsné akce si ale také rozhodně přijdou na své.

Pokud tuhle platformu odsoudíte jako televizi s pohádkami pro děti, uděláte obrovskou chybu. Je tam Barbar Conan, Komando, Tváří v tvář, Nebezpečná rychlost, celá sbírka filmů o Predátorovi a milovníci detektiva Johna McClanea budou mlaskat blahem. To jen tak na úvod, proti předsudkům. Ale co ty auta? Pár tu toho je, o žádní hitparádě se ale mluvit nedá.

Série Auta

První animovaný film o závodníkovi Nascar Blesku McQueenovi byl tak napěchovaný odkazy na komunitu okolo amerických aut, až si jej zamilovali nejen děti i dospělí. Film se dočkal dvou pokračování, několika kraťasů a souběžné série Letadla. Žádný z hlavních dílů není vyloženě slabý a neuděláte tak chybu, když si na nedělní odpoledne jeden pustíte.

První díl z roku 2006 byl svým způsobem přelomový, dokázal romantiku automobilové kultury dostat do mainstreamu, což se ne každému filmu s touto tématikou povede. Postavu Hudsona Horneta nadaboval Paul Newman, pneumatiky Bleska McQueena Lightyear odkazují na výrobce GoodYear a v jedné scéně je v dálce vidět Cadillac Ranch. Fan service a odkazů je tady prostě mnoho.

Umění tančit v dešti (2019)

Tento film doporučujeme zhlédnout se svou drahou polovičkou, ideálně s papírovými kapesníky na dosah ruky. Umění tančit v dešti od režiséra SImona Curtise je hořkosladkým dramatem s příchutí komedie o automobilovém závodníkovi, který si pořídí psa a pojmenuje ho Enzo.

Zatím na tom není nic zvláštního, jenže film je vyprávěný právě pohledem psa, a to je to, co vás v mnoha scénách dostane. Muži milují ženy, auta a psy. V tomhle filmu máte všechno naservírované ve 109 minutách pomocí atraktivní kamery a dobrého střihu.

Miláček Herbie (1968)

Určitě jste zaregistrovali snímek Můj auťák Brouk z roku 2005, kde Maggie z rodiny Nascar závodníků objeví kouzelné auto s karoserií Volkswagenu Brouk. Na Disney+ je tento film také, ale najdete tu i původní a méně známou verzi filmu z roku 1968, kde hlavní roli ztvárnili Dean Jones a Michele Lee.

Jeden z mnoha filmů s vozem Volkswagen Brouk dal vzniknout kultovní postavě Herbieho, jehož závodní zbarvení se stalo inspirací pro mnoho majitelů tohoto vozu. Po zhlédnutí prvního dílu se můžete pustit ještě do Herbie Rides Again (1974), Herbie Goes to Monte Carlo (1977) nebo Herbie Goes Bananas (1980).

Superauto ze šrotiště (2019)

Ani Disney+ se nevyhnulo reality show o autech, tahle ale naštěstí má nějakou úroveň. Jedná se o soutěž dvou malých týmů, které dostávají různé úkoly. Zpravidla jde o poražení produkčního auta v jeho teritorium, třeba Lamborghini Huracán na okruhu, nebo Bentley Bentayga v terénu. k dispozici ale mají pouze věci ze šrotiště.

Show je britská a docela koukatelná. První série má osm dílů a jeden zkouknete za tři čtvrtě hodiny. Jako občasná kulisa k práci nebo ke kafi to určitě poslouží, ale že byste to hltali od začátku do konce, to asi ne.

Francouzská spojka (1971)

Není to film vyloženě o autech, ale dle mnohých žebříčků obsahuje asi tu nejlepší automobilovou honičku všech dob. Zápletka? Jednoduchá: Newyorský policista z protidrogového oddělení „Popey“ Doyle a jeho parťák se pustí do bojí s mezinárodním drogovým gangem, který převáží heroin do Spojených států.

Podívaná? Strhující! Francouzská spojka je detektivka klasického střihu s Genem Hackmanem v hlavní roli. Ještě jste tenhle film neviděli? Měli byste to rychle napravit. Možná pak také budete chtít Pontiac LeMans.

Co dál?

Na Disney+ najdete vedle mnoha akčních filmů třeba filmovou sérii Kurýr nebo nových 60 sekund. Nebo si pusťte již zmíněnou Nebezpečnou rychlost.