Můžete se na první generaci novodobé Škody Octavia dívat jakkoliv, ale bez debat musíte uznat, že legendárnější auto z blízké minulosti Česka najdete těžko. Ať už jde o samotnou diskrétnost designu a miliony prodaných kusů nebo známou spolehlivost a exempláře se stovkami tisíc najetých kilometrů, první „oktávka“ je prostě ikonou. Do paměti vypálenou nejčastěji ve stříbrné metalíze a na hliníkových kolech.

Moderní historie Octavie se začala psát v roce 1996, přičemž na designu vozu tehdy pracoval Dirk van Braeckel, který dostal později na starost i první generaci Fabie. Braeckel tak působil ve Škodě během jejích přelomových 90. let, kdy si pod křídly koncernu VW vytvářela značka novou půdu pod nohama. Později se Belgičan činil také u Bentley, odkud má v portfoliu třeba první generaci Continentalu GT.

Designér se nyní v rozhovoru pro Škodu rozpovídal o jeho čase v automobilce, a ve spojení s uvedením nejnovější čtvrté Octavie, si pochopitelně vzpomněl i na svou tvorbu generace první...

Jak vzpomínáte na dobu strávenou ve Škodě Auto?

Na své působení ve Škodě a obecně život v České republice mám velice vřelé vzpomínky. Byla to pro mě doba obrovských příležitostí a měl jsem možnost pracovat s jedněmi z nejlepších designérů, modelářů a inženýrů, jaké jsem kdy v životě poznal. Život v Praze byl velice vzrušující a byly to jedny z nejlepších let mého života.

Škoda stále roste a uvádí nové modely. Jak se tato značka proměnila od dob vašeho působení v Mladé Boleslavi?

Značka se rozvíjí neuvěřitelně rychle. Tehdy si nikdo podobný úspěch vůbec nedokázal představit. Nyní je v téměř všech segmentech zastoupena fantastickými modely a je na poli automobilů velice silným hráčem.

Octavia je už dvě dekády nejprodávanějším modelem Škody. Proč je podle vás tak populární?

Myslím si, že Octavia byla hned od první generace skvělá ve všech směrech. Přicházela se vzhledem, který ztělesňoval tradici, kvalitu a sportovní ambice, a kombinovala ho s mimořádnou prostorností a velice příznivou cenou. Také nadčasový design a jeho evoluce namísto revoluce velkou měrou přispěl k tomu, že je Octavia nyní tam, kde je.

Když jste navrhoval modely Fabia a Octavia, tušil jste, že pracujete na bestsellerech?

Netušil. Ale když jsme provedli první testy mezi zákazníky, vyšly nám neuvěřitelné výsledky, které silně napovídaly, že jsme se trefili do černého. A taky že ano, vždyť Fabia byla ve Velké Británii vyhlášena Autem roku dva roky po sobě.

Octavia v roce 1996 oživila jméno jednoho ze starších modelů Škody. Inspiroval se designérský tým právě Octavií z 60. let?

Ne. Název modelu byl vybrán až poté, co byl design vozu hotový. Nápis Octavia je inspirován pražskou kubistickou architekturou.

Vybavujete si ještě, jak jste se svým týmem začal poprvé črtat první generaci Octavie?

Velice živě. Prvních 13 týdnů jsem pracoval úplně sám a tvořil designovou filozofii a design exteriéru. Výstupem pak byl designový model ve skutečné velikosti, který byl určen k prezentaci. Později jsem přijal Luise Santose jako vedoucího designu interiéru a Hannu Ferradu jako vedoucí oddělení barev a materiálů. To byl základ týmu, který nakonec čítal 36 členů.

Co se vám na první generaci Octavie líbí nejvíce?

Vždycky mě potěší, když potkám liftback na silnici. Stejně tak i Combi má stále šmrnc. Na první generaci se mi líbí hlavně její proporce a způsob, jakým sedí na kolech.

Jaké byly největší překážky, na které jste při práci na první generaci Octavie narazil?

Jednoznačně největší výzvou bylo dát novou identitu téměř sto let staré značce, která tehdy měla velice slabou image. Náročné bylo také přijít s designem vozu, který by ztělesňoval všechny pozitivní aspekty značky, které jsem chtěl, aby v něm zákazníci viděli – tradici, kvalitu a sportovní ambice. Navíc se vše odehrávalo v letech 1993 a 1994, tedy jen chvíli po velkých politických změnách, a práce byla tehdy mnohem složitější, například spousta materiálů byla jen těžko dostupná. Ale vše jsme zvládli.

Jak se vám spolupracovalo s českými inženýry? Mezi designem a výrobou obvykle dochází k velkým třenicím.

Spolupráce s českými inženýry pro mě byla intenzivní, ale velice pozitivní zkušeností. Pro ně to tehdy byly vzrušující časy, kdy se museli vypořádat s velkými změnami a transformací a zároveň vyvíjet modely Fabia a Octavia, které byly prvními skutečně moderními vozy Škody. Měl jsem na ně obrovské nároky, ale co se mi na českých inženýrech hrozně líbilo, bylo to, že mi nikdy neřekli „to nejde“. Vždycky si dokázali poradit.