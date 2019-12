DiDia 150 bylo nejokázalejší americké auto 60. let. Zapsalo se do knihy rekordů

Začneme jednoduchou otázkou. Jak by vypadalo vaše vysněné auto, kdybyste si ho mohli od píky navrhnout podle vlastních představ a finančně nebyli nijak omezení? Jednalo by se o ten nejšílenější supersport světa? Limuzínu s komfortem dubajského hotelu? Možná auto tak praktické, že byste už nepotřebovali bydlet doma. A co Monster Truck s laserovými kanóny a raketovým pohonem?

Jestliže byste žili v USA kolem roku 1953, zřejmě by vaše vysněné auto vypadalo zcela jinak, než si představujete dnes. Možná by měl tento „dream car“ hodně blízko unikátu, který tehdy navrhl módní designér Andrew Di Dia z Detroitu.

Jeho představa vysněného auta spojovala dohromady všechno, co bylo na amerických automobilech 50. a 60. let nejlepší – zavalité rozměry, prostorné interiéry, hromady chromu, inspirace letectvím s ploutvemi na karoseriích, futurismus a nakonec taková komfortní výbava, kterou někdy standardně nenajdete ani u dnešních vozů.

Ideál pro celebritu

Andrew Di Dia měl ambiciózní plán své náčrtky a plány jednoho dne zhmotnit, přičemž této šílené představě pomáhala rovněž skutečnost, že jeho sousedem nebyl nikdo jiný než designér Chrysleru Edward V. Francoise. Di Dia tedy často s Francoisem mluvil o svých nápadech.

Zatímco ale Di Dia již doopravdy vyvíjel svůj vůz skrze detroitského úpravce Clarkaiser Customs, který byl známý stavbami zakázkových karoserií, přichází na scénu vycházející hvězda, mladý zpěvák Bobby Darin. S ním se Di Dia spřátelil na jeho koncertě. Slovo dalo slovo, Di Dia ukázal zpěvákovi své náčrtky a stále populárnější Darin se zapřisáhl, že pokud to v showbyznysu dotáhne daleko, za dokončení výroby auta zaplatí a nakonec ho koupí.

Takto jednoduše se nakonec z vysněného auta módního designéra stalo vysněné auto známé celebrity. Darin totiž v roce 1960 unikátní vůz DiDia 150 opravdu koupil. Do designu vozu navíc otiskl i některé své nápady. Auto stálo zpěváka 150 tisíc dolarů, v přepočtu na dnešní peníze asi 1,2 milionu dolarů, tedy asi 25,2 milionu korun. Ve své době bylo auto zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdražší zakázkově vyrobené auto světa.

Takzvaně „v plné palbě“

Taková je prostě cena, když si necháte od píky navrhnout a vyrobit auto sedmičlenným týmem úpravců, kteří na podobně rozsáhlém projektu nikdy nepracovali, a navíc použijete absolutní minimum existujících dílů konvenčních výrobců.

Při stavbě DiDia 150 se opravdu použila jen hrstka dostupných dílů, přesněji sloupek řízení a část zadní nápravy z Fordu Thunderbird a pohonné ústrojí z Cadillacu Eldorado, tedy šestilitrový osmiválec o výkonu kolem 340 koní (250 kW).

Zbytek byl úplně nová konstrukce. Začalo se trubkovým hliníkovým rámem, na něž byla umístěna ručně vyklepaná hliníková karoserie. Vytvarování každé ze dvou ploutví přitom trvalo déle než měsíc. Svůj čas a finance pak samozřejmě sežrala i unikátní prosklená střecha s obřím dílem vzadu. Karoserie byla nakonec lakována speciální rudou metalízou, do které byl přimíchán diamantový prach.

Kromě originálně navržené přední nezávislé nápravy pak DiDia 150 obdržela to nejluxusnější vybavení, které bylo tehdy dostupné a možné využít. Elektromagneticky otevírané dveře a okna vyklápějící se vzhůru, to byl jen začátek.

V interiéru polstrovaném hnědou kůží vévodila nezvyklá palubní deska plná chromovaných spínačů a pák společně s hranatým, částečně průhledně plastovým volantem. Některé budíky přístrojovky byly zakomponovány přímo do palubní desky a rychloměr dostal vlastní místo uvnitř velké chromované kapličky.

Auto bylo čtyřmístné a každá ze sedaček měla vlastní zabudovanou termostatem ovládanou klimatizaci, popelník, zapalovač a také reproduktor rádia. Přední i zadní okno dostalo systém vyhřívání, stěrače fungovaly automaticky díky dešťovému senzoru a byly aerodynamicky schovány pod kapotou. Přední světla se vyklápěla z vrchního převisu karoserie.

Nakonec skončilo v muzeu

Na autě pracovala detroitská dílna Clarkaiser Customs celých sedm let, než bylo kompletně dokončeno. Projekt se trochu protáhl, vůči dřívějším odhadům Di Dia, který chtěl mít auto hotovo do dvou let. Bobby Darin byl z auta natolik unesen, že s ním pravidelně jezdil i během svého turné po USA. Nehledě na to, že unikát vždy přitahoval tu správnou pozornost médií.

Po asi desetiletém aktivním používání vozidlo zpěvák v roce 1970 daroval dopravnímu muzeu v St. Louis. O tři roky později, v pouhých 37 letech, Bobby Darin umírá na srdeční chorobu, způsobenou v dětství prodělanou revmatickou horečkou. Mezi americkými fanoušky bude DiDia 150 vždy pamatováno jako auto zpěváka Bobbyho Darina, přestože si možná Andrew Di Dia zprvu přál, aby se unikátním vozem proslavil on sám.

Detroitský designér poté již žádné další auto nenavrhl a zabýval se hlavně módním průmyslem. Zemřel ve věku 96 let v roce 2014. Jím navržené kupé dodnes stojí v muzeu v St. Louis a dočkalo se kompletní renovace, i když původní motor Cadillac nahradil sedmilitrový osmiválec Ford.