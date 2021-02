Dezinfekce na ruce může poškodit auto. Expert radí, jak tomu snadno předejít

V rámci doporučeného opatření „tří R“ (ruce, roušky, rozestupy) proti koronaviru si mnoho z nás pravidelně dezinfikuje ruce a poté sedá do auta – typicky po nákupu nebo návštěvě lékaře. Prostředky, kterými si ruce dezinfikujeme, často obsahují agresivní chemikálie: alkohol, peroxid vodíku, glycerin, různé parfémy a barviva.

Části našich vozů, kterých se pravidelně dotýkáme, trpí tak jako tak a pokud na ně saháme čerstvě vydezinfikovanýma rukama, opotřebení urychlujeme. Co tedy dělat? „Po aplikaci dezifekčního gelu bych rozhodně doporučoval počkat, než zaschne,“ radí Stanislav Mikoláš z firmy Ecoservis, která se zabývá čistěním vozů již více než dvacet let. „Dezinfekce obsahují alkohol, izopropylalkohol, typicky 50 až 80 procent i více, a ten je agresivní na všechny povrchy. Při kontaktu s těmito látkami nejvíce trpí kůže, o Alcantaře ani nemluvě. Pokud vám dezinfekce kápne na látku, v některých případech by mohlo dojít ke změně barvy,“ dodává.

Případnému poškození je možné alespoň částečně předejít impregnací materiálů, ať už látky nebo kůže. Impregnace zabraňuje propadání kontaminantů dovnitř látky a obecně kontaktu cizích látek (nejen dezinfekce, ale třeba i agresivního potu na dlaních) s materiálem. Impregnovaná látka nebo kůže také dává více času na otření, pokud nám dezinfekce na materiál ukápne.

Pokud si už vnitřek auta upatláme od dezinfekce, je vhodné mít po ruce ubrousky, určené přímo na daný typ materiálu – v případě látky a kůže v obchodech je nejčastěji najdete pod anglickým označením upholstery wipes nebo leather wipes. Pan Mikoláš doporučuje investovat do kvalitnějších výrobků, tedy ne vysloveně supermarketových produktů. Zvláštním případem jsou velmi citlivé materiály typu klavírového laku, dřeva nebo karbonu. U nich je nutné dezinfekci okamžitě setřít kvalitním bavlněným hadříkem - kvalitním a bavlněným proto, že u jiných materiálů hrozí poškrábání.

Poškození materiálů se tedy dá snadno předejít trpělivostí, prostě počkat, než nám dezinfekce na rukou zaschne. Impregnace čalouněných prvků, jichž se uvnitř auta často dotýkáme, je dobrým nápadem i pokud si ruce nedezinfikujeme. A pokud už dojde ke kontaktu dezinfekce s materiály, mějte po ruce vhodné prostředky k jejímu šetrnému otření.