Devátá generace Golfu má údajně na kahánku. Druhý nejprodávanější model možná skončí předčasně

Transformace automobilového průmyslu na elektromobilitu mění budoucnost modelů se spalovacími motory už nyní. Kvůli rostoucím nákladům na vývoj může Golf skončit předčasně.

Ještě loni v březnu Volkswagen otevřeně hovořil o nových generacích modelů Golf, T-Roc, Tiguan a Passat. V dubnu jmenovaný předseda představenstva Thomas Schäfer už tak optimistický není, zejména co se obou kompaktních modelů týče.

Hlavním problémem je očekávaná emisní norma Euro 7, která výrazně prodraží vývoj modelů se spalovacími motory. Aktuální předpoklady hovoří o růstu mezi 75.000 až 125.000 Kč. Tím pádem z trhu zmizí dostupné vozy kolem hranice čtvrt milionu.

To výrazně ovlivňuje budoucnost Golfu, který je letos v ČR druhým nejprodávanějším modelem značky hned za Tiguanem. Současný model je s námi od roku 2019 s očekávanou modernizací v následujících dvou letech. Ta by měla prodloužit konkurenceschopnost do roku 2027. Obvyklý sedmi- až osmiletý životní cyklus by tak Golf naplnil jen těsně.

Volkswagen si nechává na finální rozhodnutí další rok. I když jde o klíčový model, u menších vozů je těžké kompenzovat vyšší náklady na vývoj. Otazník tím pádem visí i nad menším Polem. Je dobré připomenout, že Audi A1 a crossover Q2 se další generace nedočkají.