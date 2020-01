Detailing je těžká a drahá dřina. Na VW Passat si ukážeme, jak jej správně dělat

Detailer je v dnešní době velmi rozšířený pojem. Jak se ale taková práce doopravdy dělá? Odpovědi na naše otázky jsme vyrazili hledat do obce Svinaře u Berouna, kde sídlí detailer David Tůma, který pracuje ve své dílně pojmenované jednoduše David Tůma Detailing.

Vyrazili jsme sem ale i proto, že se slovo detailer v poslední době velmi znevažuje nárůstem nezkušených, ale o to víc emancipovaných nováčků, kteří se do této práce pouštějí bez větších zkušeností.

V dnešní době není problém zaregistrovat si jméno a snažit se budovat svůj vlastní byznys s leštěním aut. Šperkování laku a dalších částí auta je pro nadšence tak lákavé, že na nás vykukují pomalu z každého rohu. A takové nezkušené detailingové studio pak může být více ke škodě než k užitku.

I proto jsme rádi, že nám pan Tůma dovolil koukat mu jeden podvečer pod ruce. Na „sále“ byl zrovna Volkswagen Passat Variant, kterému chtěl majitel dopřát kompletní péči. Jak takový podvečer u detailera vypadá, se můžete podívat nahoře v galerii.

Nakonec nám David ochotně pořídil pár snímků po celkovém dokončení vozu, abychom měli představu o tom, jak vypadá auto po zhruba šedesáti hodinách v rukou detailera. Aby to ale nebylo jenom o fotografiích, položili jsme Davidovi ještě deset otázek.

Deset otázek pro detailera Davida Tůmu

Co tě k detailingu přivedlo?

Asi to byl kamarád Jindra z mé rodné vesnice, když začal vyprávět o voskování, které dělá v Praze jeho kamarád, a že by něco takového chtěl udělat na svém youngtimeru. Tak jsem začal googlit, kupovat autokosmetiku, školit se a především leštit.

Jak dlouho trvá práce na jednom autě?

To je různé, záleží na rozsahu prací a požadavků klienta. U mě to dělá v průměru 50 hodin. Občas mi pomůže bratr nebo přítelkyně s interiéry u větších aut, takže s tím nemám tolik práce a můžu se plně věnovat karoserii. Samozřejmě si vždy celé auto před předáním důkladně zkontroluji a doladím.

V jakém cenovém rozpětí se detailing pohybuje?

Dá se říct, že ceníky detailingu jsou pouze informativní. Každé auto se pohybuje v jiném provozu a dostává se mu jiné péče. I od toho se odvíjí následná cena leštění, korekce a zvolené ochrany laku. Ceny řeším individuálně. Před převzetím si vždy s klientem sjednám schůzku u vozu a řekneme si co a jak.

Ceny za péči o celý vůz včetně leštění i s keramickým povlakem u mě začínají na 35 tisících. Leštění jen s voskováním je od dvaceti tisíc. Další doplňkové služby jako leštění kol, interiérových a motorových částí a jejich následná ochrana, můžou celkovou cenu dostat až ke 100 tisícům.

Na co by se podle tebe měl zákazník při výběru detailera zaměřit?

Slovo „detailing“ v názvu firmy dnes používá kdekdo. Ve finále jde ale většinou pouze o lepší automyčku s bonusem. Auto se zde umyje, vysuší, přejede narychlo lacinou leštičkou a napatlá se na něj vosk z benzínky. Trvá to dvě-tři hodiny, stojí okolo pěti tisíc korun a zákazník je spokojený, protože na první pohled to vypadá super. Ve skutečnosti je ale lak v daleko horším stavu, než byl předtím.

Já sám jsem označení detailer začal používat v roce 2012. Tehdy nás bylo zde v okolí Berouna jen pár. Dnes si ale může koupit leštičku a otevřít dílnu téměř každý. Po pár měsících pak většinou skončí kvůli špatným recenzím nebo ztráty zájmu. Tato práce je totiž velmi psychicky i fyzicky náročná.

Především bych tedy doporučil podívat se po předchozích referencích od známých, nebo od jiných zákazníků. Dále jde o prezentaci studia – sociální sítě, fotografie, videa a tak dále. Důležitá je také cena. Pokud Vám někdo nabídne detailing za zmíněných 5 tisíc, koledujete si většinou o pěkný malér v podobě nevratně poškozeného laku i jiných částí vozu.

Vzpomeneš si na nejzajímavější auto, které ti prošlo pod rukama?

Zajímavé je každé auto. Mě nejvíc baví ty obrovské rozdíly před a po. Nejzajímavější a také nejhorší zážitek pro mě byl dvouletý Dodge Ram v černé pastelové barvě, který jezdil po stavbách. Bylo to doslova peklo - mnoho škrábanců a velmi náročná práce, za kterou jsem si ještě v té době řekl sice málo peněz, ale aspoň to byla super zkušenost.

Jak je to se zárukou, když detailer auto omylem poškrábe?

Já to řeším pojistkou. Za 7 let jsem měl jedinou reklamaci a to ze začátku (zbytky pasty a nedoleštěný kus karoserie). Zatím se mi nepovedlo lak probrousit nebo spálit.

Jaký je základní rozdíl mezi voskováním a keramikou?

Vždy záleží na tom, kolik kilometrů zákazník s autem ročně najede. Voskování bych doporučil pro vozy s menším ročním nájezdem, hlavně pro takové ty „víkendovky“. Ke kladům patří určitě hluboký, mokrý vzhled, který zvýrazňuje lak. Pak je tu nižší cena, snadnější údržba a odpuzování vody a nečistot. S životností jsou na tom vosky následovně: karnaubský vosk vydrží 3 až 5 měsíců, syntetické a hybridní vosky zhruba 6 až 12 měsíců.

Keramický povlak doporučuji pro auto na každodenní ježdění nebo na vyloženě sběratelskou lahůdku. Takový povlak vydrží jeden až tři roky. Nabídne zrcadlový efekt, lepší mechanickou odolnost vůči poškrábání a ještě vyšší odpuzování vody a nečistot. Nevýhodou je samozřejmě vyšší cena.

Věčný strašák laků aut jsou kartáčové myčky. Nyní se tvrdí, že ty novější mají jemnější kartáče a k lakům jsou všeobecně šetrnější. Doporučil bys i ty jejich návštěvu?

Za mě kartáčová myčka nikdy! Jakýkoliv rotační pohyb na laku způsobuje kruhové škrábance nebo jiné defekty laku. Nejšetrnější a nejrychlejší způsob péče o vůz jsou vysokotlaké bezkontaktní myčky, takzvané „wapky“.

Účastníš se odborných kurzů, aby ses ve své profesi zdokonaloval, nebo jsi samouk?

Zpočátku jsem se učil na svých autech, testovacích kapotách a jiných dílech. V roce 2015 jsem absolvolal školeni od Kuby Nágla ze společnosti Escape6, které mě zasvětilo do detailingu naplno. Dále jsem prošel přes různé produktové a zdokonalovací kurzy od značek Rupes, Meguair´s, Chemical Guys, Cartec nebo Zvizzer. V dohledné době chci na školení i do zahraničí.

Co bys doporučil čtenářům na ochranu laku, pokud si profesionální detailing nemohou dovolit?

Minimálně jednou týdně umýt auto alespoň wapkou a vyluxovat. Pak minimálně jednou za 14dní důkladně umýt ručně, včetně ošetření plastů v interiéru. U koženého čalounění nezapomínat impregnovat kůži. Každé tři až čtyři měsíce dekontaminovat lak a kola a nanést vosk, který pomáhá chránit před nepříznivými vlivy jako jsou UV záření, kyselé deště, posypová sůl, poletavá rez, hmyz a asfalt. V zimních měsících nezapomenout ošetřit gumová těsnění u dveří.

Závěr

Jak už jsme psali, správný postup některých prací najdete nahoře v galerii. Z celkem šedesáti hodin strávených na autě samozřejmě nemůžeme zdokumentovat celý proces, snad vám ale tento krátký reportážní podvečer alespoň přiblíží, jak taková práce ve skutečnosti vypadá. David nás zavedl v podstatě do garáže. Jeho profesionální studio je totiž nyní ve výstavbě. Doufáme, že vám ho budeme moci v budoucnu ukázat.