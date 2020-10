Designérka Škody vytvořila z Voiturette A autonomní kočár. Mohl by vozit turisty

Jak by vypadalo 115 let staré Voiturette A ještě z dob Laurina & Klementa z pohledu současného designéra? Asi nějak takhle. Do futuristické interpretace vůbec prvního automobilu předchůdce dnešní mladoboleslavské značky se pustila Jü-chan Čangová, designérka původem z Číny, která v současnosti pracuje v oddělení interiérů Škody Auto.

Vize mladé čínské designérky je jakýmsi moderním dvoumístným kočárem s plně autonomním řízením, volant a pedály tedy nehledejte. Podle Jü-chan by měla novodobá Voiturette sloužit velmi specifickému účelu: má jít o vůz, který bude autonomně vozit turisty například po Praze. „Auto vám za jízdy na velkém displeji ukáže popis památek, ale také může představit historii automobilky,“ popisuje základní myšlenku designérka.

Samotný design má pak s historickým vozem hodně společného. „Chtěla jsem zachovat původního ducha vozu. Ten má totiž velmi charakteristický tvar s výraznou kapotou, vysokou pozici sezení na jakémsi gauči a minimalistické uspořádání pracoviště řidiče,“ popisuje Jü-chan inspiraci. Futuristická je i představa, kdy jsou maska přídě i ráfky kol tvořeny LED displeji. „Měl by to být způsob, jak s vámi bude auto komunikovat, jak vás přivítá.“

Výsledek byl konzultován s šéfdesignérem Škody Oliverem Stefanim. Jelikož šlo o vizi auta budoucnosti bez jasného zadání, připomínky byly jen drobné. Odstraněny byly například některé detaily, které připomínaly řešení, jež automobilka teprve připravuje pro svá sériová auta.

Pro zopakování, Laurin & Klement Voiturette A byl prvním automobilem mladoboleslavské značky, který vznikl v roce 1905. Dvousedadlového vozu bylo vyrobeno 44 kusů. Poháněn byl vidlicovým dvouválcem, jehož výkon 5 kW (7 koní) byl přenášen na zadní kola. Maximální rychlost byla 40 km/h.

Futuristická vize je prvním výtvorem seriálu Ikony v novém kabátě, ve kterém budou designéři škodovky představovat své moderní interpretace legendárních vozů automobilky. V následné době tedy čekejte příchod několika dalších studií inspirovaných historií značky.