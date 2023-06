Designéři BMW experimentují s umělou inteligencí. Nám navrhla tuto bílou obludu

Šefdesignér bavorské značky se rozpovídal o nových možnostech, které A.I. dává jeho branži. Umí být užitečná, ale jen do jisté míry

Žhavým trendem posledních několika měsíců je využití umělé inteligence, kterou i u veřejnosti zpopularizovaly funkce ChatGPT, DALL-E, Midjourney, Bing Chat a další. Její výsledky jsou velmi zajímavé, ale jak zjišťujeme dnes a denně, zatím se na ni nelze plnohodnotně spolehnout.

O A.I. si popovídal šéfdesignér BMW Adrian van Hooydonk pro britský magazín Top Gear. „Experimentujeme s ní například v návrhu kol. Můžete zadat několik parametrů – například že chcete pětipaprskové kolo, které by mělo vážit jen tolik a tolik, a že by to měl být dvacetipalcový disk – a pak vám počítač začne generovat nápady,“ vysvětluje. „Přesto ale musíte být jako člověk a lidská bytost uměleckým ředitelem. Musíte si vybírat. Musíte ten proces řídit. Není to tak, že by počítač dokázal vymyslet něco úplně nového, ale umí zkombinovat různé parametry do návrhu mnohem rychleji než člověk.“

BMW prý vyzkoušelo umělou inteligenci i pro celý návrh automobilu. „Ale nebylo to příliš úspěšné. Na internetu nyní vidíte spoustu náčrtů generovaných umělou inteligencí, a i když mnohé z nich vypadají na první pohled atraktivně, při bližším zkoumání si říkáte: Počkat, to už jsem někde viděl. To proto, že počítač kombinuje obrázky, které již existují online a skládá je dohromady do auta,“ konstatuje.

„Takto mozek designéra nepracuje. V jeho mysli zkombinujete například lampu, obraz, staré a nové auto a to se stane vaším novým autem, protože inspirace pochází ze všech těchto věcí,“ říká van Hooydonk. A má pravdu.

V úvodním obrázku jsme požádali umělou inteligenci o obrázek moderního SUV značky BMW a vylezla nám tato obluda, poskládaná ze všeho možného. Sice jsme použili systém DALL-E, který nepatří k nejlepším, ale obecnou představu o limitech A.I. které zmínil šéfdesignér, poskytuje znamenitě.