Designér si vysnil Lexus jako kombi. Značka měla kdysi jediné, dnes jde o vzácnost

V nabídce japonské automobilky dnes najdeme převážně SUV a pár sedanů, moderního nástupce modelu SportCross nechystá. Ale co kdyby?

Konzervativní, luxusní, důstojný – tak se již od svého založení před 36 lety vždy profiloval Lexus. Od svých tradičních bestsellerů si během své historie párkrát odskočil, jako první na mysli vytane supersport LF-A, pak jsme zde měli kupátka RC, SC (v druhé generaci jako kabriolet), zajímavý byl také hatchback CT na bázi Toyoty Prius. Ale kombi? Skutečně existovalo a prodávalo se, byť ve velmi omezených počtech. Šlo o model IS 300 SportCross, spíše než klasickou rodinnou krabici připomínal spíše styl Shooting Brake.

Výroba probíhala jen v letech 2002 až 2005 v rámci první generace modelu IS, známého také jako Toyota Altezza. Nešlo o žádný hit, přesto že vůz byl k dostání i mimo svůj domácí japonský trh – v prvním roce výroby značka prodala necelých 2000 kusů, poté šlo o nižší stovky a v posledním roce si vůz koupilo jen 265 zákazníků. Celkově šlo o pouhých 3078 vyrobených exemplářů, je proto jasné, proč se značka soustředila na modely s karoserií sedan a SUV, kterých prodávala statisíce.

Ale co kdyby? Takto si vysnil moderní kombi Lexus designér Theophilus Chin, jako základ mu posloužil nový sedan ES. Potenciální vůz by se mohl postavit například Mercedesu třídy E nebo pětkovému BMW Touring, k dispozici by mohl být s tradičním hybridem nebo v elektrickém provedení. Na snímcích si jej můžete prohlédnout ve verzi ES 500e, což je elektrická čtyřkolka s výkonem 252 kW.

Zdroj: TheOttle, Lexus | Zdroj videa: Lexus