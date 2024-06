DeLorean DMC-12 můžete mít jako elektromobil. Odstraníte tím jeho velkou slabinu

Ikonické, ale bohužel nepříliš povedení auto. Nyní však dostává druhý dech, a to díky elektrifikaci.

Delorean DMC-12 se stal ikonický nejen díky filmu Návrat do budoucnosti, ale také díky svému neúspěchu. Auto to bylo ač futuristické, tak bohužel nekvalitně vyrobené, drahé, těžké a pomalé. Majitel John DeLorean byl později obviněn ze zapojení do drogového byznysu, firma vyhlásila úpadek a její majetek koupila jiná firma, Consolidated International, která je známá vykupováním zkrachovalých firem.

Smutný konec pro DeLorean, který se ale díky zásahům v popkultuře stal nesmrtelným. Není tak divu, že i dnes je téma okolo tohoto vozu aktuální a objevují se firmy, které se jím zabývají. Jednou z nich je třeba Electrogenic. Jak již název napovídá, tahle firma se zabývá elektromobily, konkrétně konverzemi klasických aut ze spalovacích na elektrická. A právě to udělali i s DMC-12.

Zástavba elektrického ústrojí nevyžadovala žádné velké zásahy do konstrukce vozu, akumulátory jsou pod přední kapotou místo palivové nádrže a nad motorem v zadní části vozu. Elektromotor disponuje výkonem 160 kW (218 koní) a točivým momentem 310 N.m. Nárůst hmotnosti je oproti původnímu řešení pouze 40 kilogramů.

Původně měl DeLorean motor PRV V6 o výkonu 130 koní a na stovku zrychlil za 10 sekund, jako elektromobil to dá za pět. Software vozu umožňuje jezdit na režimy Eco i Sport, případně využít funkce Launch Control. Akumulátor má vydržet více než 242 kilometrů a nabití (nespecifikovaným výkonem) je možné za hodinu. První zákaznický kousek má mimo jiné Apple Carplay, klimatizaci a částečně digitální přístrojovku.