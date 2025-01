Defender bude elektrický až v příští generaci, soudí Land Rover. Důvod by vás nenapadl

Obchodní ředitel Land Roveru Lennard Hoornik v rozhovoru pro magazín Autocar uvedl, že s elektrifikací aktuální generace terénního SUV Defender to je takřka nemožné. „Elektrifikace současného vozu L663 na platformě D7x není to, co chceme. Model L663 je skvělý v tom, co dělá, a my už máme plug-in hybridní verzi, ale není snadné najít v tomto podvozku další prostor, který potřebujete pro baterie, vzhledem k uspořádání náprav a schopnostem, které potřebuje,“ vysvětlil Hoornik.

„Řekli jsme, že pro každou z našich nových značek (Range Rover, Defender, Discovery a Jaguar) připravíme elektrický sériový model, a jsme k tomu i nadále odhodláni. Ale najít místo na současné platformě Defenderu je opravdu, opravdu těžké, takže budeme muset použít něco jiného,“ pokračoval Hoornik.

Připomeňme si, že aktuální Defender má jedinou rozsáhlejší elektrifikaci ve formě plug-in hybridu ve verzi P300e, která kombinuje dvoulitrový čtyřválec s elektromotorem a baterií o kapacitě 19,2 kWh. Nabízí výkon 221 kW a točivý moment 625 Nm, elektrický dojezd dle WLTP činí 49 kilometrů.

Land Rover tak zřejmě bude muset s elektrickou verzí počkat na příští generaci, která by se měla objevit koncem desetiletí, a použije novou platformu. Nabízí se také možnost vytvořit druhý model Defender na jiné platformě, ale to se nezdá být pravděpodobné. Kvůli prostorovým možnostem platformy D7X také není možné nasadit „lepší“ plug-in hybrid z Range Roveru, který využívá šestiválcový motor, baterii o kapacitě 31,8 kWh a oficiálně ujede až 113 kilometrů.