Dealer Lexusu si vystřelil z majitelů Tesel. Chce je přetáhnout, nabízí směšnou slevu

Americkým vlastníkům automobilů Tesla přichází do poštovních schránek vtipné letáky. Ty rozesílá texaský dealer značky Lexus a nabádá je, aby přijeli vyměnit svůj vůz právě za Lexus. Na letáku stojí: „Srandy jste si užili už dost, teď je čas na nulové kompromisy.“

Zatím není jisté, jak se dealer dostal k citlivým údajům majitelů Tesly a získal tak jejich adresy. Pokud se podíváme do minulosti, je souboj Japonců a Američanů už poměrně starou křivdou. V roce 2018 totiž Tesla zveřejnila, kdo si k nim jezdí vyměnit své auto nejčastěji.

Na prvním místě byli majitelé Toyoty Prius. Pokud vás to zajímá i dále, celkové pořadí je následující: Toyota Prius, BMW řady 3 , Honda Accord, Honda Civic a Nissan Leaf. Toyota poté přiznala, že nástup Tesly Model 3 na trh byl silně znát na jejích prodejích. Stejné to bylo i příchodem Tesly Model S, která vrazila klín do prodejů luxusního sedanu Lexus LS.

Toyota a její luxusní divize Lexus se agresivních reklamních kampaní nebojí. Na konci roku 2018 například Lexus uvedl reklamu, ve které označil své hybridní vozy jako „samonabíjecí“, bez nutnosti měnit jízdní návyky či potřebou něco někam připojovat. Současná letáková kampaň má pro zákazníky Tesly navíc připravenou slevu ve výši tisíc dolarů (22.700 Kč). Vzhledem k tomu, že nejlevnější Lexus v Texasu stojí okolo 35.000 dolarů (asi 800.000 Kč), se tedy moc nepředal.