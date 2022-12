Dárky s vůní benzinu: Co dát pod stromeček rodině i svému autu?

Bohatá vánoční nadílka, inspirovaná světem na čtyřech kolech, udělá radost malým i velkým, lidem i automobilům.

Svátky klepou na dveře, již brzy si budeme vychutnávat vánoční atmosféru a těšit se na radost, kterou přinesou chvíle pohody s nejbližšími. Než ale tato chvíle nastane, nemálo z nás čeká ještě spousta stresu s výběrem a nákupem dárků, které nejen potěší, ale hlavně dorazí včas do Štědrého večera. Proto jsme pro vás vybrali zajímavé doplňky a hračky v motoristickém stylu: přinesou nejen úsměv na tváři, ale také užitek – nejen v zimním období.

Dámy by například mohly ocenit kvalitní softshellovou bundu Essential. Je vyrobena z lehké, prodyšné a voděodolné tkaniny (včetně tří kapes na zip) a svou nositelku ochrání i díky kapuci. Při sportu nebo procházkách jistě využije také náprsní kapsu s otvorem pro sluchátka. Designové osvěžení představuje černé 3D tištěné logo Škoda a hlavní zip v typické boleslavské zelené.

Malé nadšence do aut pak jistě nadchne výběr kovových modelů v různých měřítcích, mapující motoristickou minulost i současnost. Vozový park je skutečně pestrý, od ikonických luxusních a sportovních typů z doby před desítkami let, až po vozy, které běžně potkáváme na silnicích a stojí i v našich garážích. Zábavu s dětmi si můžete užít i při sestavování modelů z originální stavebnice.

Dospělým motoristům přijdou vhod užitečné originální doplňky, které ocení po celý rok. K cestám nejen za zimními radovánkami jistě rádi využijí kvalitní a aerodynamicky optimalizovaný střešní box o objemu 380 litrů, do nějž se vejde dostatečné množství zavazadel, nebo třeba pět párů lyží či čtyři snowboardy. Jeho obsah je chráněn před zloději centrálním bezpečnostním zámkem. V žádném autě by neměly chybět sněhové řetězy – nyní je získáte s výraznou slevou. Jsou vyrobeny z kvalitní legované oceli, takže nehrozí jejich přetržení v nevhodnou chvíli, montují se snadno bez nutnosti popojet s autem a uložíte je do odolného plastového kufříku.

A když už jsme načali dárky nejen pro řidiče, ale i jeho či její vůz, nyní vám mohou pod stromeček dorazit kvalitní akumulátory, které zajistí spolehlivý start i provoz auta i v těch největších mrazech. Jde o originální autobaterie se stejnými parametry, jaké mají vozy z prvovýroby – žádné laciné náhražky, pouze výhodné. Doporučujeme zvážit, zda případně zvládnete výměnu akumulátoru svépomocí. U mnoha nových vozů je nutné autu přes diagnostiku sdělit, že je baterie nová – s výměnou vám pomůže autorizovaný servis Škoda, který také zajistí bezplatný odběr a likvidaci starého akumulátoru.

Inspirovali jsme vás? Všechny námi doporučené dárky najdete v E-shopu Škoda za výhodné ceny. Můžete si je nechat včas doručit do místa bydliště, nebo ke svému autorizovanému prodejci.