Dánští šílenci Zenvo už mají nevýkonnější silniční V12 všech dob. Slibuje výkon skoro 1900 koní

Vývoj hybridního sporťáku Aurora oznámila automobilka Zenvo koncem srpna roku 2022 – jeho podoba se představila o rok později, stejně tak dvě plánované verze s názvy Tur a Agil, přičemž první jmenovaná se soustředí na maximální rychlost přes 400 km/h, druhá pak na optimální přítlak při jízdách na okruhu. Aerodynamiku má Zenvo v malíku, ostatně jeho předchozí výtvor TSR-S měl aktivní zadní křídlo, které se v zatáčkách umělo naklápět do stran a při brzdění fungovat jako aerodynamická brzda v extrémních úhlech. Ale jak to má být u chystané novinky s pohonem? Už to víme a zdá se, že míří na rekord.

Nový motor se jmenuje Mjølner, jde o ručně vyráběný dvanáctiválec o objemu 6,6 litru s čtveřicí turbodmychadel, vyvinutý ve spolupráci se společností Mahle a stavěný u Mahle Powertain v britském Northamptonu. Jde o první jednotku z chystané modulární řady motorů pro vozy Zenvo, která by měla díky vstřikování Mahle Jet Ignition plnit emisní limity na různých trzích.

Výrobce zdůrazňuje, že jde o samostatně vyvinutý projekt a ne jen ořezaný závodní motor – spalovací část poskytuje výkon zhruba 932 kW, zbytek do celkového výkonu 1380 kW (1876 k) pak poskytne hybridní část ústrojí. Pro srovnání, aktuální novinka od Bugatti, model Tourbillon, má motor V16 s objemem 8,3 litru, hybridní technikou s třemi elektromotory a systémovým výkonem 1324 kW (1800 k).