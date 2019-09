Dalšímu naftovému motoru zvoní hrana. Oběť na oltář elektrifikace pokládá Honda

Pokud spoříte třeba na naftovou Hondu Civic, měli byste prasátko plnit rychleji. Japonská automobilka totiž podle serveru The Reuters oznámila, že s nafťáky v Evropě skončí už v roce 2021. Za vším hledejte elektrifikaci, která je do roku 2025 přislíbená do všech modelů. Ucpání naftové tepny má k tomuto plánu pomoci.

Tento krok je bohužel nutný, aby se splnil přísnější emisní limit 95 gramů CO 2 na kilometr, který vejde v platnost taktéž v roce 2021. Hlavu na špalek tak pokládá hlavně motor 1.6 i-DTEC, který najdete třeba ve zmíněném Civicu. Tento fakt není až tak překvapivý, vždyť už i taková velká Honda CR-V se s novou generací vzdala vznětových motorů a sází na benzin a hybrid.

Vznětového agregátu ale bude škoda. Hlavně když si vezmete, jakou dalo Hondě práci se s tím svým vymazlit. Jednotka 1.6 i-DTEC se považuje za příjemně kultivovanou, pružnou a tichou jednotku. Navíc v modelu Civic se šestistupňovou manuální převodovkou vyprodukuje 93 gramů CO 2 na kilometr, kdežto výkonem obdobná benzinová verze s motorem 1.0 V-TEC vyprodukuje gramů 110.

Z ceníku naftové Hondy Civic kouká papírová spotřeba 3,5 litrů na 100 km. A realita není tomuto číslu moc vzdálená. Obětování tak bolí o to víc.