Další rekord pro elektřinu je na spadnutí. Motocykl Wattman má pokořit 330 km/h

Nedávno jsme vás informovali o chystaném světovém rychlostním rekordu elektrického vozidla, který byl odložen kvůli pandemii koronaviru. Šlo o jednokolku s názvem EV360, která má dosáhnout rychlosti 112 km/h. Dnes se podíváme na něco velmi podobného. Také jde o překonání rekordu v elektrickém vozidle, které bylo odloženo kvůli koronaviru.

Tentokrát je to ale motocykl a jeho cílem je jet mnohem rychleji. O rekord se chystá pokusit společnost Voxan Motors. Postavený elektrický motocykl s názvem Wattman vypadá jako futuristické přibližovadlo ze science fiction. Má to samozřejmě svůj důvod. Karoserie je podřízena proudění vzduchu a co nejlepšímu chlazení pohonného ústrojí.

Motocykl pohání elektromotor o výkonu 317 kW (431 koní), který si bere energii z 15,9kWh baterie. Samotný akumulátor váží 140 kilogramů, což je téměř polovina hmotnosti celého motocyklu. Řidič tak v podstatě sedí na obří baterii, což může být při vysokém zatížení nebezpečné. Tvůrci tak vytvořili rezervoáry se suchým ledem, které fungují jako chladící systém.

Řídítek se má chopit motocyklový závodník Max Biaggi a jeho úkolem je pokořit rychlost 330 km/h. To by mělo na pokoření světového rekordu stačit. Nejrychlejší elektrický motocykl vůbec by to ale neměl být. Stroj LS-218 byl v roce 2013 spatřen, jak peláší rychlostí 351 km/h. K rekordní jízdě Voxan Motors by mělo dojít příští rok.