Další rána pro svobodu řidiče? Možná zmizí dopravní značky a auta budou automaticky omezována

Města svádějí věčný boj s omezováním rychlosti ve snaze předejít vážným dopravním nehodám. Řidiči však často limity nedodržují ať už neúmyslně, nebo vědomě. Nová technologie Fordu by mohla problém vyřešit. Převezme část povinnosti za řidiče.

Možná někoho překvapí, že v Evropě připadá až 29 % obětí dopravních nehod na chodce a cyklisty. Města a obce s tímto rizikem bojují prostřednictvím zón se sníženou rychlostí na 30 km/h. Jde zejména o okolí škol, nemocnic a nákupních center. Příkaz řidičům, že mají zpomalit dávají všudypřítomné značky, jenže ne vždy si jich řidič všimne a někdy bývají zakryté přerostlou vegetací.

Ford proto vyvíjí novou online technologii s virtuální geografickou hranicí, která by v budoucnu mohla nahradit dopravní značky. Hlavními přednostmi jsou potenciální snížení rizika nehody a prevence pokut za překročení rychlosti.

Při vjezdu do oblasti s rychlostním omezením se řidiči zobrazí limit na přístrojovém štítu. Vozidlo při vjezdu do zóny sníží rychlost automaticky, ale řidiči je ponechána možnost zásahu. Výhledově by tímto způsobem mohla být rychlost automaticky omezena například v nákladních depech nebo by se dynamicky měnila v závislosti na vytíženosti silnice případně po dobu prací na silnici. Ve vybraných lokalitách by bylo omezení trvalé.

Zajímavostí je, že ve Velké Británii najdeme přibližně 4,6 milionu dopravních značek, přičemž řada z nich pozbyla účinnosti. Ministerstvo dopravy přitom požaduje, aby místní úřady nepotřebné a nevzhledné značky odstranily.

Už dnes jsou vozy vybaveny adaptivním tempomatem s funkcí zastavení a opětovného rozjezdu a inteligentním asistentem rychlosti. Novinka však má daleko propracovanější charakter. Ford také nedávno přišel s technologií interakce mezi vozem a cyklem semaforů pro plynulejší příjezd vozu do křižovatky, čímž by se měla zvýšit plynulost provozu. Vliv rychlosti na chod dopravy Ford testuje průběžně prostřednictvím dvou elektrických Transitů v centru Kolína nad Rýnem. Program potrvá do března 2023.