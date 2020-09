Další R v rodině? Nový VW Amarok by mohl přijet v silné verzi o výkonu 300 koní

Volkswagen a Ford už v lednu minulého roku oznámili novou alianci, jejímž cílem je společný vývoj nových užitkových vozidel a rovněž pick-upů. A jak už víme, právě nová generace pick-upu Amarok vznikne na základě techniky Fordu, přesněji známého modelu Ranger, rovněž v nové generaci. Právě na německý pick-up se nyní blíže zaměřuje magazín Auto Bild.

Dříve zveřejněnou oficiální ilustraci nového Amaroku (viz galerie) se již ruský web Kolesa.ru pokusil přetvořit do základní a mnohem realističtější formy. Méně vytažené blatníky, menší kola na standardních pneumatikách a střídmější proporce karoserie, jednoduše prvky očekávané během přechodu do sériové podoby.

Ostatně kromě nové, bytelněji vypadající masky se ani neočekává, že by se Volkswagen (a Ford diktující vývoj) od vzoru klasického pracovního pick-upu kdovíjak vzdálil. Nové ilustrace také nepochybně vycházejí z dosavadní generace Amaroku, což zvýrazňuje i pouze lehce přepracována záď modelu.

Volkswagen potvrdil, že nebýt výhodné aliance s Fordem, model Amarok by skončil bez nástupce. Nová generace německého pick-upu nebude pouze využívat platformu Rangeru, ale jeho výroba bude rovněž probíhat v továrně Fordu v Jihoafrické republice. Představení se očekává někdy během příštího roku se startem výroby v roce 2022.

A zatímco se od Fordu opět čeká i příchod výkonné specifikace Raptor, podle německého Auto Bildu má Volkswagen rovněž přemýšlet o uvedení silné verze, která by rozšířila rodinu modelů s označením R. Vrcholný Amarok R by tedy mohl využívat přeplňovaný naftový čtyřválec naladěný na okolo 300 koní (221 kW), u něhož by již ostřejší vzhled původní ilustrace VW seděl mnohem více.