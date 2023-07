Další pokus o oživení Saabu! Konkurent Tesly Model S se má vyrábět ve Švédsku

Ani po několika zmařených pokusech o návrat Saabu snaha neutichá. Nová smlouva dává šanci výrobě ve Švédsku, prototyp však musí dostatečně zaujmout investory.

Švédský Saab byl symbolem bezpečnosti a spolehlivosti. Dodnes historické modely vídáme v motorsportu a početná je i fanouškovská základna. V novodobých dějinách Saab bojoval o přežití a v roce 2010 mu došly síly úplně. Po bankrotu automobilku převzala společnost NEVS (New Electric Vehicle Sweden) s cílem pokračovat jako elektrická značka.

Tou dobou se svět elektromobility teprve formoval. Jenže nový majitel nelenil a na základu druhé generace Saabu 9-3 okamžitě začal vyvíjet bezemisní verzi. V období od listopadu 2013 do února následujícího roku vzniklo osm předprodukčních vozů s výkonem 150 kW. Během následujících dvou let je doplnilo pět prototypů laděných na 100 kW. V pozdější fázi roku 2018 ještě přibylo 13 předsériových kousků s výkonem 130 kW vyrobených v závodě Frickeboa. Karoserie dostala zvýšenou kapotu a celkově modernější tvary, svůj původ nijak neskrývala. Dojezd se měl pohybovat v rozmezí 200 až 300 kilometrů.

Hotový vůz NEVS ukázal na autosalonu v Šanghaji roku 2017 a předsériová výroba se rozběhla ještě koncem roku v Tianjinu. Ovšem prvotní produkční čísla předpovídala, že projekt nebude mít dlouhého trvání. Po dvou letech od premiéry NEVS vyrobil devět vozů ve specifikaci 130 kW, které exportoval do Švédska. S ročním odstupem sem putovala i zásilka dalších devíti aut, kterými celý pokus o elektrický sedan skončil.

Znovu krachující automobilku odkoupila čínská společnost Evergrande Group, ale i té začaly pod tíhou zhoršující se ekonomiky docházet peníze pro NEVS do té míry, že byla nucena propustit téměř všechny zaměstnance a s úplným minimem prakticky jen udržovala své jméno naživu.

S letošním rokem, kdy čínský svět elektromobility zažívá dynamický rozmach, se NEVS znovu pokusí o restart. Nový model se jmenuje Emily GT. Na trh má vstoupit jako sedan konkurující Tesle Model S. To je hodně ambiciózní meta. Klienty má nalákat na dynamický projev čtyř elektromotorů s chytrým rozdělováním výkonu a obrovskou 175kWh baterií. S ní chce automobilka pokořit dojezdovou metu 960 kilometrů.

Nový model má za úkol přivést investory, kteří by podpořili další výrobu. Ta je prý garantována v rámci kupní smlouvy se zatím neznámým subjektem ve švédském závodu Trollhättan. To znamená, že by si elektromobil mohl najít snadnou cestu i do Evropy. To je dobře, protože čínský trh s bateriovými vozy se začíná přehřívat a jeho kolaps nemusí být daleko. Spoléhat i na jiné trhy je tedy chytré.