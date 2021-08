Další nový model Hyundai driftuje v první ukázce. Jezdí na vodík a brzy odhalí víc

Hyundai a Toyota jsou teď dvěma předními výrobci, kteří berou vodíkový pohon jako jeden z pilířů svého modelového portfolia. Korejský Hyundai bude zřejmě ale první, kdo bude mít v nabídce více než jeden model s touto technologií. Podle první upoutávky by to mohl být sportovní vůz.

7. září se uskuteční online tisková konference s názvem Hydrogen Wave, kterou můžete sledovat i na youtube. Značka chce tímto eventem ujasnit, co přesně vidí na vodíkovém pohonu, jak se na něm chystá zapracovat a kam až by to mohlo dojít. Také nám představí několik projektů, které ji k naplnění plánu dovedou.

V záběrech je vidět i maskovaný automobil na závodním okruhu. Aktuálně ale vůbec netušíme, o co jde. O dalším vodíkovém autě Hyundaie se již nějakou dobu mluví, ale zatím nemáme žádné informace. Podle všeho by to ale mohlo být zajímavé, když je auto v jednom ze záběrů zachyceno v přetáčivém smyku.

Všechno se dozvíme až 7. září. Automobilka Hyundai má prozatím v portfoliu jeden model na vodíkový pohon, SUV Nexo. Už jsme ho dokonce i otestovali a je skvělé. Bohužel takřka nulová síť plnících stanic v České republice jeho prodej zatím neumožňuje.

Galerie doplněna o Hyundai Nexo.