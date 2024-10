Další nová Lancia bude Gamma, představí se do dvou let. Čeká se elektromobil s dojezdem až 700 km

Milovníci italských automobilů mají určitě velkou radost, že se nám vrací automobilka Lancia. Po finanční injekci od skupiny Stellantis a velké várky dílů ke sdílení se nám tak po letech konečně představil nový model - Ypsilon. Co na tom, že to je vlastně Peugeot 208, vždyť to vypadá docela hezky a zadní svítilny odkazují na Lancii Stratos.

Od Lancie už ale nějakou dobu víme, že tohle nebude poslední novinka, v následujících letech toho přijde víc a my už teď víme, že další bude Gamma. K dispozici máme zatím první fotografii, ale upřímně nám toho moc neříká, je to spíše lákačka na zadní svítilnu a nápis označení modelu. Taky už víme, kde se auto bude vyrábět.

Lancia Gamma se bude vyrábět v továrně Melfi, kde vznikají Fiat 500X a Jeepy Renegade a Compass. Stellantis tak naplňuje svou vizi, kterou předestřel už v roce 2023, kdy přišla zpráva, že se v této továrně bude vyrábět pět nových modelů do roku 2026. Melfi ale není jen montovna fiatů a jeepů, je sem napojeno přes třicet firem včetně Magneti Marelli, Benteler nebo Lear.

Ohledně modelu Gamma toho víme skutečně málo, předseda představenstva značky Luca Napolitano o voze řekl jen málo, třeba: „Gamma ukáže ty nejlepší hodnoty Lancie - inovace, styl a neúnavnou honbu za dokonalostí“. Pokud pomineme původní model z roku 1910, tak poslední Gamma byla jako dvoudveřové kupé a čtyřdveřový fastback typickým zástupcem značky od poloviny 70. do poloviny 80. let.

Uvidíme, jak bude vypadat nástupce, jehož produkce má začít v roce 2026. Každopádně nám může napovědět, že vůz bude stát na platformě STLA Medium. U té se hlásí, že elektromobily na ní ujedou 700 kilometrů. Vozy na této platformě budou mít rozvor od 2700 do 2900 milimetrů a budou mít 4,3 až 4,9 metru na délku.