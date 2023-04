Další nereálná směrnice EU: Jedna nabíječka na jeden prodaný elektromobil? S vodíkem je to ještě horší

Častým argumentem, proč si nepořídit elektromobil, je nedostatečná nabíjecí síť. To by se mohlo novým nařízením Evropské unie změnit.

Tak jako každý stát přistupuje k podpoře elektromobility po svém, stejně nerovnoměrné je evropské pokrytí nabíjecích stanic. Jednoduše řečeno, dostupnost nabíjení v Norsku nebo Holandsku je daleko přívětivější než třeba u nás. Navíc globální rozvoj nabíječek nestíhá držet tempo s počtem prodávaných elektromobilů. To se má záhy změnit.

Pro ustálení rovnoměrného rozvoje přichází Evropská unie s návrhem harmonizujícím infrastrukturu i prodeje bateriových vozů. Řešením má být nařízení, kdy na každý prodaný elektromobil bude muset být dostupná jedna veřejná nabíjecí stanice s minimálním výkonem 1,3 kW.

Dále do roku 2025 musí být silnice mezinárodního koridoru TEN-T vybavené rychlonabíjecími stanicemi s výkonem nejméně 150 kW a v maximálně 60kilometrovém rozestupu. Na ostatních trasách prý postačí vzdálenost do 100 kilometrů. Tato iniciativa však musí ještě projít skrze Evropský parlament a Radu. Pokud se shledá s úspěchem, začne platit po uplynutí šesti měsíců.

Výhledově budou implementována obdobná opatření i pro vodíkové automobily. K roku 2030 by měly čerpací stanice pro osobní i nákladní vozy podél evropského koridoru a ve velkých městech mít možnost doplnit kromě tradičních paliv také vodík. Tady by postačila vzájemná vzdálenost do 200 kilometrů.

Tento přístup sice vítá i Evropská asociace výrobců automobilů, ale jedním dechem dodává, že stanovené nároky jsou podhodnocené vzhledem k cílům kladeným na výrobce automobilů v souvislosti se snižováním CO2. Podle ní je už současné pokrytí nabíjecích stanic nedostačující, což zpomaluje snižování emisí. Problém je i jejich výkon, jelikož těžké nákladní vozy by měly mít k dispozici nabíjecí stanice s výkonem alespoň 350 kW.