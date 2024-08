Další den, další restomod: Na karbonové poctě Fordu Sierra RS500 se podílí i sám Cosworth

Scéna restomodů, tedy přestaveb vozů do moderní podoby využívajících rovněž soudobou techniku, zažívá v posledních letech pořádný boom. Konkrétně do řady ikonických vozů 80. let se bude nyní chtít zařadit i projekt hrstky britských společností, které oznamují plán „vzkříšení“ Fordu Sierra RS500, legendárního homologačního speciálu pro závody cestovních vozů.

Jak naznačují první zveřejněné vizualizace projektu Vision148, výsledkem bude zcela karbonová a podstatně rozšířená bestie na steroidech, která si vezme proporce původního vozu za pouhý startovní můstek. Novinka přezdívaná „Carbon Piranha“ chce být přehlídkou moderních výrobních postupů, materiálů a techniky.

Přestavba nemusí znít přehnaně ambiciózně, když dodáme fakt, že na projektu se bude podílet i samotný Cosworth, který ve své době zajistil pohonné ústrojí vozu. V partnerství projektu se bude činit také firma ASM Auto Recycling, která bude mít na starosti 3D sken starého kusu, podle něhož se posléze vytvoří nové díly karbonové karoserie. Samotnou výrobu „piraně“ nakonec obstará společnost Digital Manufacturing Centre, nyní působící jako dodavatel komponentů pro letecký i automobilový průmysl včetně motorsportu.

Úprava a modernizace originálního dvoulitrového turbo čtyřválce, který v osmdesátých letech produkoval 227 koní (167 kW), bude tedy opět v režii Cosworthu. Více informací o technice vozu však zatím vedoucí projektu drží v tajnosti. Pouze víme, že výsledná hmotnost vozu má klesnout pod 1000 kg, tedy o zhruba 210 kg méně než u původního silničního modelu.

Z počáteční dokumentace projektu je zřejmé, že společnosti využijí k přestavbě již starý a nepojízdný exemplář RS500, konkrétně šasi #148 – odtud rovněž název projektu. V tuto chvíli má restomod homologační Sierry vzniknout pouze v jediném kusu. Výhledové datum dokončení vozu také zatím nebylo oznámeno.