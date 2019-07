Další Corvetty v řadě: Otevřené verze C8 a závoďáku C8.R se dočkáme na podzim

Nový Chevrolet Corvette Stingray už byl motoristickými médii teoreticky rozebrán do posledního šroubku a je již naprosto zřejmé, že tato nová generace (C8) s motorem uloženým uprostřed se dočká hned několika dalších variant. Kromě výkonnějších specifikací se nyní pozornost zaměřuje na otevřenou variantu Convertible a závoďák C8.R.

Již během premiéry standardní verze s 6,2litrovým osmiválcem LT2 ukázal Chevrolet menší upoutávku na otevřený Convertible. Design vozu je už tedy zcela jasný. Na druhou stranu, oddělitelný prostřední panel střechy má i základní kupé. Convertible však dostane tradičněji řešenou záď s ochrannými oblouky za kabinou.

Nyní v další nové upoutávce Chevrolet potvrzuje, že otevřené Corvetty C8 se dočkáme již letos na podzim. Oficiální datum sice stále neznáme, k této premiéře se ale rovněž přidá odhalení závodního vozu C8.R, který automobilka v maskované podobě testuje už delší dobu.

Standardní Corvette Stingray Convertible bude mít pod kapotou zcela určitě zmíněný osmiválec LT2, přičemž se stejně jako u kupé počítá se sportovním balíčkem Z51, který vozu zajistí sportovní výfuk a lehce zvýšený výkon o 369 kW (502 koní) – bez něj má C8 o pět koní méně.

Kolem pětistovky koní, v závislosti na pravidlech závodní série, se přitom počítá také u C8.R, se kterou by se Chevrolet určitě podíval mimo domácí okruhové podniky také do Evropy, například příští rok na Le Mans. Samotný motor a jeho úpravy by poté mohly být předzvěstí ostřejších silničních verzí Corvetty C8.