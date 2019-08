Okolo dálničních známek je v poslední době poměrně rušno. Už delší dobu je známo, že současné papírové kupony skončí a v roce 2021 je nahradí elektronické dálniční známky. Stejně tak se ví, že se po poplatky nezvýší, dokud nebude D1 v plném provozu po mnohaleté rekonstrukci. Slíbil to ministr dopravy Vladimír Kremlík, který na jaře ve funkci nahradil Dana Ťoka, nejdéle sloužícího ministra dopravy České republiky.

Schválením zavedení elektronických dálničních známek diskuse o poplatcích neskončily. Podle informací ČTK stát zvažoval i jednodenní známky, které ale podle Lenky Rezkové, mluvčí ministerstva dopravy, následně zavrhnul kvůli finanční nevýhodnosti. „Cena by se totiž nutně musela přibližovat současné výši desetidenního kuponu," řekla Rezková ČTK.

V řeči čísel by to znamenalo zhruba 300korunový poplatek za možnost jeden den jezdit po českých dálnicích, což by kdekdo vzhledem ke kolonám způsobeným rekonstrukcemi nejen na D1 mohl považovat za špatný vtip. Počet variant známek se nebude měnit ani po přechodu na elektronický systém (desetidenní, měsíční, roční), změní se ale platnost ročního dálničního kuponu.

Roční dálniční známka v současnosti platí až čtrnáct měsíců – jeden měsíc před a jeden měsíc po kalendářním roce, pro který je určena. Od roku 2021, tedy s nástupem elektronického systému, bude platit 365 dní a nikoliv jeden kalendářní rok. Výhoda tak nastane ve chvíli, kdy si motorista zakoupí roční známku například v polovině roku. Zatím není jasné, zda dojde i k zdražení ročního poplatku. Ve vzduchu nedávno viselo zvýšení limitu pro poplatel na 2000 Kč, návrh ale neprošel. Roční známka nyní vychází na 1500 Kč.