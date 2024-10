Dálnice D11 od Trutnova do Polska má zelenou. Hotovo má být v roce 2028

V současné době chybí z D11 ještě přibližně 41 kilometrů na hranice s Polskem, dálnice momentálně končí sjezdem Jaroměř – Sever. Realizace úseku Jaroměř Trutnov v délce 19,6 km má začít v příštím roce, již nyní se mohou rozběhnout práce na trase od Trutnova směrem na sever.

Po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uzavřelo ŘSD smlouvu se zhotovitelem stavby “D11 1109 Trutnov - st. hr. ČR/PR”, kterým je sdružení MI Roads a.s., Doprastav a.s., Metrostav TBR a.s., Subterra a.s. a Duna Aszfalt za cenu 11,7 miliardy korun bez DPH. Realizace stavby bude zahájena dne 11. října 2024.

„Začínáme s jedním z nejočekávanějších projektů, u kterého se podařilo překonat všechny překážky a konečně můžeme kopnout do země. Stavba dálnice D11 v úseku Trutnov – státní hranice s Polskem je historicky největší dálniční zakázka vybíraná ve veřejné soutěži v historii ŘSD. Hotovo bude nejpozději začátkem roku 2028, ale hraniční část v délce 3 km už o 2 roky dříve,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

„Nový úsek dálnice D11 bude zahrnovat 21 kilometrů nové dálnice, 28 mostů, 2 tunely, 3 mimoúrovňové křižovatky a 10 protihlukových stěn. Zprovoznění celého úseku by se řidiči měli dočkat za 3,5 roku,“ dodává generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dálnice D11 začala být budována v roce 1978 prvním úsekem Praha – Jirny. Ten byl uveden do provozu v roce 1984, stejně jako navazující trasa Jirny – Bříství, k níž o rok později přibyl úsek Bříství-Třebestovice. V roce 1990 byl uveden do provozu úsek Třebestovice – Libice nad Cidlinou, na dlouhých šestnáct let poslední z dokončených. Během roku 2004 se rozběhly práce na několika dalších úsecích, téměř k Hradci Králové jsme se mohli dostat již v roce 2006, ale přímo do něj kvůli problémům s pozemky až v roce 2017.