Stavba prvního úseku dálnice, o níž se uvažovalo již od poloviny třicátých let minulého století, začala 8. září roku 1967. První úsek mezi Prahou a Mirošovicemi byl otevřen 12. července 1971 a z Prahy do Brna bylo poprvé možné projet začátkem listopadu roku 1980, když byl uveden do provozu úsek u Humpolce.

Oprava a modernizace dopravní stavby takového rozsahu je – nutno objektivně přiznat – obrovský úkol, u něhož se dají čekat zdržování, prodražování, reklamace a tak dále. Nicméně i když je nyní více méně hotovo, průšvihů a kontroverzí bylo za uplynulých osm let více než dost a každý z nás zřejmě nejednou při čekání v koloně poslal zodpovědné osoby do horoucích pekel.

O tom, že je D1 na hraně životnosti, se vědělo zhruba od roku 2002. Opravy se rozjely v květnu roku 2013 v úsecích Větrný Jeníkov-Jihlava a Lhotka-Velká Bíteš. Koncem roku 2015 měla být hotová polovina z pětadvaceti úseků o celkové délce 160 kilometrů, nicméně dokončeny byly pouhé čtyři. Na webových stránkách Ministerstva dopravy se dočtete, že se práce naplno rozjely teprve s nástupem ministra Dana Ťoka, který je pro řadu motoristů ztělesněním kolon, zdržování a průtahů. Co vše se tedy dělo?

Modernizaci se nevyhnuly problémy s dodavateli. Například začátkem roku 2017 se řešila první velká reklamace úseku mezi Lhotkou a Velkou Bíteší, který sdružení firem OHL ŽS a Alpine Bau dokončilo jednak pozdě a dále v takové kvalitě, že ho ŘSD odmítlo převzít. Chyběly třeba výsledky zkoušek kvality a protokoly o zkouškách podkladu pod stavbou. Ještě letos byl opravován již dokončený úsek mezi 65. a 66. kilometrem kvůli popraskání povrchu do hloubky až tří centimetrů.

Zřejmě nejvýraznějším momentem byl velký předvánoční kolaps dopravy v polovině prosince roku 2018 kvůli nedokončené modernizaci v úseku mezi 90. a 104. kilometrem D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Kolony tehdy uvěznily řidiče osobních i nákladních vozidel, ŘSD pak ukončila smlouvu se sdružením firem Geosan Group, Toto Construzioni Generali a SP Sine Midas Stroy, které dle slov ministerstva zkolabovalo v přímém přenosu. Vyměřeny mu byly pokuty minimálně za 60 milionů korun. Silničáři posléze dostali techniku s užšími radlicemi a sypače bez radlic, které se do opravovaných úseků konečně vešly. Další velký kolaps s až tříhodinovým čekáním u Humpolce přišel koncem letošního srpna.

Zúžené úseky dálnice byly neustálým zdrojem problémů. Pokud došlo k záseku v jednom z pruhů, nebylo kam uhnout, pro řidiče se pak cestování stávalo zkouškou trpělivosti. Hodně špatně byla řešena řada nájezdů do zúžených pruhů, kdy jsme museli na bezpečné připojení čekat pěkně dlouho. Další kritika se snesla na úsekové měření, které bylo dle nemálo hlasů zbytečné a bránilo bezpečnému předjíždění.

Je jasné, že práce na dálnici nikdy neskončí. Jde o trvalý proces, při kterém se opravuje to, co se od minulé opravy stačilo rozbít. Rozšíření na tři pruhy bylo odsunuto až na rok 2050, tak schválně, zda se pohodlněji projedeme třeba v roce 2070.