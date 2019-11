Přestože na letošní zimu už pomalu mizí velká část omezení na dálnici D1 a probíhající modernizace míří do finále, práce na řadě úseků budou pokračovat i příštím rokem. A podle vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se máme připravit na ještě rozsáhlejší omezení, která překonají všechna dosavadní. V roce 2020 bude totiž rekonstrukce probíhat až na 71 kilometrech dálnice.

„Měla by to být asi nejhorší stavební sezóna v rámci celé modernizace. Jsme ve finále,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Modernizace D1 je rozdělena do 20 úseků a dokončeno je zatím 13. Letos stavební firmy zvládly dokončit celkem 61 kilometrů. Informace přinesla ČTK.

Příští rok se dělníci vhrnou také na desetikilometrový úsek u Ostrovačic na Brněnsku, takže počet opravovaných kilometrů ještě stoupne. Ani příští rok ale nebude pro rekonstrukci D1 konečným. Závěrečné práce budou pokračovat i v roce 2021, kdy už mají být omezeny jen tři úseky dálnice.

Podle Mátla se pak letošní práce zpozdily jen v řádů dnů či nanejvýš týdnů. „Dá se říci, že všechny práce, které jsme si naplánovali na letošní rok, byly splněny,“ dodal. Poslední dopravní omezení na opravovaných částech dálnice D1 na Vysočině letos skončilo a D1 je od dnešního dne opět průjezdná téměř bez omezení.

Plně průjezdné jsou už také úseky u Větrného Jeníkova a Velkého Meziříčí. Opravy u Brna mají skočit ve středu a příští víkend bude odstraněno poslední omezení dané opravami mostu na 27. kilometru D1 u Hvězdonic na Benešovsku. Dálnice mezi Prahou a Brnem pak bude plně průjezdná až do zahájení nové stavební sezóny, což je důležité i pro její zimní údržbu.