Dakar ovládl před třiceti lety Citroën. Bestie ZX Rally Raid fascinuje dodnes

Sedm let ostrého nasazení, 36 vítězství ve 42 závodech – takové výsledky měl v rukou slavných jezdců stroj, který vlastně vznikl kvůli neúspěchům.

Začátek 90. let, Citroën jde do boje proti Escortu, Astře, Golfu a dalším silným hráčům s modelem ZX. Ten byl výrazně racionálnějším nástupcem výstředních a výrazných modelů značky – jinými slovy mu poněkud chyběl šarm a hravost, na které byli zákazníci francouzské značky zvyklí. Ne že by šlo o úplný průšvih, ale návrat do segmentu C si značka představovala trochu jinak. Takže došlo na tradiční plán, jak podpořit zájem o konkrétní model - účast v motorsportu.

Peugeot na Rally Dakar vyklidil pole, vzniklo tak místo pro vstup sesterské značky. Závodní stroj se jmenoval ZX Rally Raid, se sériovým modelem měl samozřejmě pramálo společného. Poháněl ho uprostřed uložený dvouapůllitrový čtyřválec XU 15 s výkonem 227 až 250 kW, maximální rychlost činila 205 km/h. Všechna kola byla poháněna skrze sedmistupňovou převodovku a zrychlil na 100 km/h do pěti sekund. Speciál s kapotáží z karbonu a kevlaru vážil 1450 kilogramů.

Dva prototypy byly poprvé nasazeny na španělskou Baja Aragon, za volanty seděly posádky Ari Vatanen/Bruno Berglund a Jacky Ickx/Christian Tarin. Úspěch byl okamžitý – první a druhé místo. Vatanen se ještě blýsknul na Rallye faraonů, kde získal slušné čtvrté místo. Velký hvězdný moment přišel na Rally Paříž-Tripolis-Dakar, která startovala 29. prosince 1990 z Chevilly a skončila 17. ledna 1991 v Dakaru. Na 9186 kilometrech skrze Francii, Libyji, Niger, Maurétánii a Senegal soupsoupeřilo 184 aut, 113 motorek a 109 trucků, do ZX usedli jezdci Vatanen, Waldegard, Ambrosinno a Ickx – a Vatanen zvítězil.

Následovala hromada dalších úspěchů, například i na rally Paříž – Moskva – Peking, Paříž – Syrta – Le Cap, Atlas Rally, Baja 1000 nebo Baja Aragon, Italy, Granada – Dakar a dalších. ZX Rally Raid ve svých dalších pěti evolučních verzích soutěžil až do roku 1997, kdy ho na poli motorsportu nahradily modely Saxo a Xsara, na něž navázala soutěžní C4. Závodní monstrum Citroënu jste mohli vidět například na Festivalu rychlosti v Goodwoodu a občas se objeví v aukcích. V roce 2014 se například jeden kus prodal za 154 960 euro, což bylo dle dobového kurzu zhruba 4.260.000 korun.