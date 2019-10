Dají se výpary z vodíkového auta opravdu dýchat? Šílený pokus Hyundaie odpovídá

Španělské zastoupení korejské automobilky Hyundai vzalo olympijskou vítězku v plaveckých závodech a zavřelo ji do průhledné kopule připojené k výfuku automobilu. To, co vypadá jako scéna z hodně špatného hororu, je ve skutečnosti ukázka, která měla dokázat čistotu provozu vodíkových vozidel.

Hyundai Nexo funguje a jezdí jako elektromobil. Energii však získává díky chemickým reakcím v palivových článcích. Stlačeného vodíku se do vozu vejde něco málo přes šest kilo a na jedno „natankovnání“ dokáže ujet ďábelských 666 km (dle metodiky WLTP).

Nexo produkuje jen čistou vodní páru a podle vyjádření korejské značky má tak účinnou filtraci, že dokáže zachytit až 99,9 % jemného prachu, který již nadále nevypouští do ovzduší. Sportovkyně tak byla podrobena tréninku na běžícím páse, kdy jediné, co dýchala, byly „škodliviny“ z Nexa. U pokusu byl přítomen i lékařský tým. Na pokus se můžete podívat v přiloženém videu.