Dacia Spring se v losím testu málem převrátila. Při manévru jí i uletěla poklice

Dacia Spring je od svého uvedení na trh v roce 2021 nejlevnějším elektromobilem na českém trhu. Aktuálně je jí nejblíže konkurent Dongfeng Box čínského původu, který za 589.000 Kč nabízí 70kW elektromotor a 31,4kWh baterii s dojezdem 240 km. Stejný výkon nabízí i Hyundai Inster se 42kWh baterií a dojezdem 327 km. Ten pořídíte od 599.990 Kč. Ve srovnání s tím začíná Spring na ceně 419.900 Kč, jelikož nabízí skromný výkon 33 kW s 26,8kWh baterií a dojezdem 225 km.

Dacia je pověstná chytrými a cenově dostupnými řešeními, ale jak obstojí technika rozpočtového vozu ve slalomu a losím testu? To zkoumala redakce km77, která měla k dispozici výkonnější variantu Springu se stejnou baterií, ovšem s 48kW elektromotorem. Tato verze startuje na částce 469.900 Kč.

Obutá do pneumatik Linglong Eco Master v rozměru 165/65 R15 81T vyjíždí překvapivě svižně do slalomu. To svědčí o efektivním využití všech 113 Nm. Ve srovnání s předchůdcem se podařilo omezit boční náklony karoserie, ale při prudké změně směru jsou stále značné. I tak se auto ovládá lépe, což dokládá i lepší zajetý čas.

Uspokojivý výsledek však vystřídalo zklamání při prvním průjezdu losího testu. Při snaze vrátit auto zpět do pruhu se vnitřní kola odlepila od vozovky, Spring začal ve velkém náklonu poskakovat a záď zcela ztratila stabilitu. Kromě důstojnosti auto ztratilo i přední poklici. Ve srovnání se starším Springem, který udržel kontakt s vozovkou, je výsledek horší. Pravděpodobně za to mohou pneumatiky s užším profilem a větším průměrem.

Dráhu se podařilo projet bez sražení kuželu při nájezdové rychlosti 70 km/h, ačkoliv poskakování v kritickém momentu přetrvávalo. Zásahy stabilizace sice cíleně brzdily jednotlivá kola, ale průběh byl necitlivý. Reálně tak Spring sice vychází levněji než konkurence, ale ta řidiče v nouzovém momentu podrží s větší jistotou. Zatímco ve slalomu Spring prošel, v losím testu vzhledem k nebezpečnému chování propadl.

Zdroj: km77 I Zdroj videa: km77