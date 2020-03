Aby Dacia přežila na evropském trhu, musí elektrifikovat. A to dost razantním způsobem. Ukázkou blízké budoucnosti je koncept Spring Electric, který dnes automobilka poprvé oficiálně odhalila. Až takové překvapení to není. O první elektrické Dacii se hovořilo už dříve a ženevský autosalon byl ideálním místem k představení. Letos se sice neuskuteční, to však Dacii nezlomilo.

Komu se zdají Dacie nevýrazné, Spring Electric ho potěší. Má-li představovat nový směr, kterým se automobilka vydá, můžeme být jenom rádi, protože je veselý a elegantní. Vůz s délkou 3,73 metru je určen do města a na jedno nabití ujede až 200 kilometrů. Pocit robustnosti navozují výrazné lemy blatníků a kontrastní prvky nárazníků, vyšší světlá výška zaručuje snazší nastupování a pohyb ve městě, kde číhají nejrůznější nástrahy. Je to sice prcek, ale uveze čtyři cestující.

Bližší technická data Dacia nezveřejnila, už podle tvaru karoserie konceptu se však potvrzují předpoklady použití techniky z čínského Renaultu K-ZE. Jeho elektromotor má 45 koní a 125 N.m, pro pohyb v městských a příměstských oblastech je to ale až až. Bude-li shodný i akumulátor, počítejte s kapacitou kolem 27 kWh.

Dacia Spring Electric se v produkční podobě ukáže na začátku roku 2021 a nabídne možnost pořídit si elektromobil širší skupině zákazníků. Chce být nejdostupnějším elektromobilem v Evropě. Pokud tento předpoklad vztáhneme k českému trhu, musela by se cena pohybovat nanejvýš okolo 450.000 Kč. Což vzhledem k tomu, jaké má Dacia s připravovaným modelem plány, zřejmě nebude problém.