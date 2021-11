Radosti Hladký projev převodovky Stále skvělá cena Prostorný interiér Starosti Vibrace motoru na volnoběh Průměrná dynamika Přeposilované řízení 7 /10

Dacia za posledních pár měsíců obnovila takřka celou modelovou nabídku a představila dvě novinky - elektrický Spring a sedmimístný Jogger. Do toho přišla s novou identitou, znakem a také teď stylizuje své modely do role levných aut pro dobrodruhy. Už jednoduše nechce prodávat jen vesnická přibližovadla a pracovní nástroje pro živnostníky, ale jde do lifestylu.

Za posledních pár let tu nebyla žádná jiná automobilka, u které byl vidět takto velký posun, a i když vám mohou být Dacie stále proti srsti, musíte jim tohle všechno uznat. Vždyť i na oficiálních stránkách na vás dýchnou profesionální fotografie jako od Audi. Nejlepší na tom ale je, že i přes změnu identity nepřichází o svou největší výhodu.

Dnešní Dacie už nevypadají jako levná auta. Zvenku ani zevnitř. Pořád to ale skutečně jsou levná auta. Tak třeba kousek na fotografiích. Dostal jsem do testu model Sandero Stepway, vyšší variantu hatchbacku Sandero, s motorem 1.0 TCe a automatickou převodovkou CVT. Přitom jde o auto se startovací cenou pod čtyři sta tisíc korun. Jezdí ale tak dobře jako hatchback s manuálem?

Stačilo tak málo

Bílý lak jako na domácích spotřebičích sluší málokterému autu. Zrovna na sanderu ale docela ujde a alespoň více vynikne černé ochranné oplastování. Stejně je ale toho příplatku 13.900 Kč za jinou barvu škoda, protože v šedé a černé vypadá o dost lépe. Připlacená jsme neměli ani 16palcová hliníková kola Mahalia.

Sandero Stepway je o 11 mm delší než výchozí hatchback. Za to mohou především naducané nárazníky. Je ale také o 88 mm vyšší. Za to zase mohou jak vysoké pneumatiky, tak i podélné střešní lišty v základní výbavě a vyšší světlá výška o 39 mm. Celkem tedy činí světlá výška vozu 201 mm a nejde tedy o crossover jen tak na oko.

Do verze Stepway nasednete díky vyšší světlé výšce snadněji. Není to ale jediný rozdíl oproti standardní verzi. Po celém interiéru najdete oranžové kontrastní prvky. Třeba přední sedadla jsou prošitá oranžovou nití a zdobí je nápis Stepway. Uvnitř výdechů klimatizace jsou zase oranžové plastové rámečky.

Je to příjemné oživení, protože i přes moderní architekturu a mezigeneračně vyšší kvalitu, je interiér standardního modelu poněkud nudný. I Stepway se pak může pochlubit textilními dekory na palubní desce a na opěrkách ve dveřích a pěknými otočnými voliči příplatkové automatické klimatizace, které známe z modelu Duster a vozů Renault.

Jinak jsou všechny plasty tvrdé a po bližším zkoumání levnou náturu vozu samozřejmě odhalíte. Ostatně stačí chytit do rukou nepříliš kvalitní věnec volantu. I tak je to ale o parník lepší než dříve a i zde tedy platí, že Dacia ušla dlouhý kus cesty správným směrem. Musím pochválit také přehlednou kapličku přístrojů a jednoduché ovládání, které rychle dostanete do ruky.

Skvělý je také infotainment, který máte již v základu s podporou zrcadlení chytrých telefonů a za příplatek 5000 Kč získáte i navigaci. Nicméně nejsem fanouškem držáku telefonu vedle displeje, který má USB napájení přímo pod sebou, takže potřebujete velmi krátký kabel, případně si delší kabel musíte různě omotat okolo. To pak vypadáte jako řidič smluvní přepravy, který by bez navigace v telefonu odvezl zákazníka na druhý konec města, než chce.

Po otevření pátých dveří nabídne Sandero Stepway stejnou porci prostoru jako výchozí hatchback. Máte tedy k dispozici velmi slušných 328 litrů v pravidelném a plně využitelném prostoru. Jedinou výtkou je vyšší nakládací hrana a na ní absence ochranného plastu či gumování. Pozor tedy, ať si hranu nepoškrábete.