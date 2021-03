Radosti Povedený design Vnitřní prostor Nízká spotřeba Navzdory zdražení stále cenově dostupná Starosti Pomalé řízení při rychlém úhybném manévru Větší odpor páky řazení v kulise Průměrné odhlučnění kabiny 8 /10

V poslední době se to u nás hemží samými hybridy, plug-in hybridy, elektromobily, nabíječkami, displeji, konektivitami, systémy pro částečně autonomní jízdu a kdoví čím ještě. Jde o prvky, bez kterých se budoucnost automobilů neobejde, zatím ale ještě nejsou v takové fázi, aby se na ně mohl člověk stoprocentně spolehnout. Navíc pořád se najde spousta řidičů, kteří před digitálními vymoženostmi ocení dobře ovladatelnou a přehlednou klasiku za slušné peníze.

Možná si pokládáte otázku, proč máme již podruhé po krátké době v testu Dacii Sandero. Beru to na sebe: tím autem jsem byl tak fascinován, že jsem se z něj musel hned vypsat. Přitom by teoreticky nemělo být z čeho dělat vědu. Levný hatchback se základním litrovým motorem přece moc parády nenadělá, rychlý taky není. Navíc Dacia v garáži i přes pořádný pokrok značky v posledních letech pořád budí dojem, že máte hluboko do kapsy. A ne každý chce takovou „nálepku“ nosit.

TEST Dacia Sandero Stepway TCe 90: Nejočekávanější jízda roku!

Co když vám ale řeknu, že auto, které vidíte na fotkách, má všechno potřebné pro každodenní život na cestách a nestojí ani 300.000 Kč? Že vám v podstatě stačí pouze kabel pro připojení mobilního telefonu a máte k dispozici ty samé funkce, jaké běžně využíváme v daleko dražších vozech? Pokud je vám představa vlastnictví takového auta milá, měli byste číst dál.

Levné ano, ale ne na první pohled

Dacia Sandero už ze své vlastní podstaty není žádná dálniční střela, není to ani auto pro dlouhé přesuny na letní dovolenou nebo do vysokohorských zimních středisek. Z našich dosavadních zkušeností ale vyplynulo, že ji už nelze považovat za jakýsi „deštník na kolech“, respektive auto, u kterého předem počítáte s kompromisy reflektujícími zejména nízkou cenu.

Nová Dacia Sandero se ukázala v úplném základu. Má LED světla, černé díly nevadí

Zatímco minulou generaci sandera jste u nás mohli ještě nedávno koupit za 211.900 Kč (1.0 SCe/54 kW), ta nová v základu stojí bez stokoruny 240 tisíc, navíc s výkonem sníženým o 5 kW. V nabídce jsou pouze litrové motory s nepřímým vstřikováním paliva a výkonem až 100 koní, nově ale vůz pořídíte i s automatem CVT. A jistě dáte za pravdu, že i po vizuální stránce je novinka z jiného vesmíru než předchůdce.

Z tvarů karoserie už není znát dřívější snaha co nejvíce ušetřit na výrobě samotných panelů. Nové sandero je svalnaté, do šířky mezigeneračně nabralo 115 milimetrů a v porovnání s předchůdcem překvapuje sebevědomým výrazem přední části. Nové kliky dveří mě těší, protože na rozdíl od těch u předchůdce při nastupování nehrozí skřípnutí prstů. Ze střechy zmizel i nevzhledný drát antény, která se nově přestěhovala dozadu. Před vjezdem do kartáčové myčky ji však nezapomeňte odšroubovat.

Nová Dacia Sandero má konečně české ceny! Zdražila, ale pořád je hodně levná

Všechno, co zvenku vidíte na fotkách, je za necelých 280 tisíc a oproti holátku (Access) za 240 tisíc je to brutální rozdíl. Máte lakované nárazníky, kliky dveří i vnější zpětná zrcátka, masku chladiče s chromovanými prvky nebo 15palcová ocelová kola, která se díky chytrým poklicím FlexWheel tváří jako liťáky. Zamrzí černé přední a zadní parkovací senzory, které jsou obzvláště na bílém laku karoserie jako pěst na oko. To se však dá u prostřední (Essential) a vrcholné výbavy (Comfort) částečně vyřešit výběrem metalízy za relativně přijatelných 11.500 Kč. Kdyby vám ocelové patnáctky s poklicemi nevyhovovaly, za „trojku“ jsou o palec větší kola s hezčími poklicemi. Za 5500 Kč pak dostanete 16palcové liťáky.

A vlastně ani na ten druhý

Asi největší překvapení zažijete po usednutí za volant. Přístrojovka je sice vyrobená z plastů tvrdých jako kámen, černou masu ale osvěžuje textilní pás (pouze u zkoušené verze Comfort) a decentní stříbrné dekory. Víte, že sedíte v cenově dostupném autě, to ale nutně nemusí znamenat, že bude vyrobeno z plata od bonboniéry.

Nejdražší Dacia Sandero v Česku vypadá takto. Stepway s CVT už víc mít nemůže

Standardem verze Comfort je multifunkční volant potažený umělou kůží a nastavitelný ve dvou osách, v ceně je i rádio s osmipalcovým dotykovým displejem, čtyřmi reproduktory, digitálním příjmem, bluetooth, a dokonce i konektivitou Apple CarPlay a Android Auto, což je v podstatě jediná možnost, jak do verze s motorem 1.0 SCe dostat na displej navigaci. Sandero sice nabízí i paket Media Nav za 5000 Kč (má 6 reproduktorů, a dokonce i konektivitu pomocí wi-fi), avšak pouze v kombinaci s turbomotory. Zdířka pro připojení USB kabelu je hned vedle středového displeje, do nějž je možné upnout držák mobilního telefonu. Snadné, chytré a funkční!

Na rozdíl od minulé generace sandera jsou ovládací prvky tam, kde byste je čekali. Tlačítka pro elektrické ovládání oken už nejsou pod panelem klimatizace, ale na dveřích (vpředu standard, vzadu za 2500 Kč), stejně jako ovladač pro nastavení vnějších zpětných zrcátek. Tempomat a omezovač rychlosti si zapnete na volantu a systém stop/start ovládáte tlačítkem pod středovými výdechy ventilace.

Nová Dacia Sandero dorazila do Česka. Už jsme ji řídili, je vůbec ještě low-cost?

Sandero dospělo a přináší daleko méně kompromisů než předchůdce. To ale neznamená, že se žádné nenajdou. Třeba zadní opěrky hlavy i v nejnižší poloze překážejí ve výhledu vzad (konkurenční vozy je umějí lépe schovat), vzadu chybí čtecí lampičky a víko kufru a nákladová hrana nejsou kryté, což nevypadá hezky a hrozí jejich poškození. V případě zavazadelníku však nejde o nic, co by český kutil nevyřešil. Navíc je tady pořád hodně důvodů k radosti. Třeba díky pohodlným předním sedadlům (měřím 190 cm a u řidiče bych jen uvítal o něco větší sklon sedáku), slušné pozici za volantem nebo dostatku místa vzadu i pro vyšší cestující.