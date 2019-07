Dacia plánuje deriváty Dusteru. Čekejte užitkový pick-up a možný elektromobil

Dacia představila plány rozsáhlé investice do rozšíření výroby svých modelů. Do navýšení produkce tak poputuje rovných 100 milionů euro, přičemž částkou 25 milionů euro pomůže Dacii i rumunská vláda, která již příští rok plánuje navýšit lokální produkci automobilů o 50.000 kusů na celkem 400.000.

Pod křídly Renaultu se Dacii velice daří a jedním z nejúspěšnějších modelů je SUV Duster. Není tedy divu, že se vedení automobilky konečně rozhodlo populární dostupné SUV rozšířit o další deriváty postavené na jeho základě. Alespoň tedy podobné plány uvedl rumunským novinám News sám generální ředitel tamního zastoupení skupiny Dacia a Renault Christophe Dridi.

„Na Duster jsme velice hrdí. Prodáváme ho ve 44 zemích, v Evropě je nejprodávanějším SUV. Funguje skoro jako ambasador Rumunska. Naší výzvou je teď udržovat úspěch Dacie a naše dítě si tak určitě zaslouží nějaké sourozence,“ uvedl Dridi.

Kdy přesně bychom měli sourozence Dusteru čekat, to zatím Dridi neupřesnil. Jedním z očekávaných a již potvrzených derivátů je ovšem pick-up na základě Dusteru. Na rozdíl od Dusteru Oroch, který již karoserii pick-upu nabízí na trhu Jižní Ameriky, má být však evropský pick-up ještě více zaměřený na užitkové využití.

Elektrická verze Dusteru je zato pouhou spekulací, ačkoliv záhadné prototypy nasvědčující elektrické ústrojí pod kapotou měli už špionážní fotografové zachytit při testování. Takzvaný Grand Duster, tedy diskutovaná prostornější a komfortnější verze modelu, pak měla být automobilkou zavržena. Vyšší cenou by totiž nezapadla do směřování značky s klientelou hledající co nejdostupnější vozy.