Dacia na českém trhu v roce 2021: Navzdory poklesu prodejů bodovala u soukromých zákazníků

Rumunská značka prodala 6821 osobáků a 681 užitkových vozů. Letos očekává větší úspěchy díky novému modelu Jogger.

S větším či menším poklesem v množství prodaných vozů se v loňském divokém roce potýkala každá větší automobilka, stejně jako konkurenti i Dacia spoléhá na návrat k normálu spíše v roce letošním. V období ledna až prosince 2021 dodala na český trh celkem 7492 vozů, z čehož tvoří 6821 kusů osobní vozy a 681 exemplářů lehké užitkové vozy. S 3439 kusy je největším hitem značky model Duster, následovaný Sanderem s 2790 kusy (+ 584 kusů oproti roku 2020) – dle informací Dacie je její dostupný hatchback dvojkou ve svém segmentu s podílem 9,2 % a na stejné pozici se nachází i z hlediska prodejů soukromým zákazníkům.

Celkově patří Dacii na českém trhu za loňský rok dvanáctá příčka mezi značkami po stránce osobních vozů (dle údajů Sdružení dovozců automobilů), s podílem 8,7 % se ale automobilka řadí do první trojky v prodejích soukromníkům. Vozy na LPG tvoří více než 30 % prodaných kusů, na český trh bylo také dodáno 47 exemplářů elektromobilu Spring.

Leden letošního roku je pro značku dosti pozitivní, prodala 762 osobních vozů a zařadila se tak do první pětky. Během jara by se pak měl stát jedním z tahounů prodejů zcela nový sedmimístný Jogger, od nějž si Dacia slibuje velký zájem zákazníků. „Letošní rok by měl značce Dacia přinést další růst prodejů. Určitě k tomu přispěje rozšíření nabídky o atraktivní rodinný model Jogger, na který mají naši prodejci již nyní přes 700 objednávek. Při velkém zájmu o dosavadní modely očekáváme i při současné složité situaci, že letošek by pro nás mohl být dalším rokem Dacie“, řekl k lednovým výsledkům ředitel importu Zdeněk Grunt.