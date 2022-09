Dacia může být chytřejší než Škodovka. Vychytávka za pár tisíc dá cestování úplně nový rozměr

Obliba obytných vozů roste, co ale když nechcete utrácet za drahý obytňák? K dobrodružství vám bude stačit klidně i obyčejná Dacia Jogger.

Akcí Brand Manifesto, která proběhla minulý týden blízko centra Paříže, automobilka Dacia symbolicky vstoupila do nové éry. Chce být jedničkou na poli dostupné mobility a nabízet vozy vhodné pro všemožné outdoorové aktivity, což mimo jiné podpořil i koncept Manifesto, jehož prvky výbavy se nechají inspirovat i sériové vozy.

Outdoorových aktivit jsou mraky a auta jsou při nich stále oblíbenějším parťákem. Chcete po dlouhé projížďce na kole či trailovém běhu co nejdříve zapadnout do peřin? Na to nepotřebujete hotel, a dokonce ani drahý obytňák. Existují praktické vestavby do širokého množství automobilů, navíc ani ty si nemusíte kupovat. Třeba český výrobce Egoé půjčuje vestavby i za méně než tisícovku na den, nicméně pokud chcete vestavbu vlastnit, kuchyň s postelí do kombíku vyjde na zhruba čtyřiapadesát tisíc.

Nápadu se chytla také Dacia a prototyp obytné vestavby prezentovala právě na akci Brand Manifesto. Automobilka upřednostnila dostupnost, takže místo kuchyně s postelí dostanete „jenom” rozkládací dvoulůžko. Už od příštího roku by mělo být dostupné pro model Jogger, instalace zabere pár minut a s přimhouřením oka ji zvládnete bez cizí pomoci.

V podstatě jde o dřevěnou bednu s úložným prostorem, která perfektně zapadá do zavazadelníku joggeru. Aby bylo možné rozložit dvoulůžko, je nutné složit opěradla zadních sedadel a ta přední posunout a naklopit zcela vpřed. Tím odpadá možnost přesouvat se vozem s rozloženým dvoulůžkem, složení je ale otázkou pár minut. Pro usnadnění skladování je matrace rozdělena na více částí, přičemž chytrým řešením se suchými zipy bylo umožněno její rozšíření v nejširším místě prostoru mezi zadními bočními dveřmi. Mrkněte do galerie na detaily.

Na dvoulůžku se pohodlně vyspí dva dospělí, co ale když je vás víc? I na to v Dacii mysleli a za jogger postavili průchozí stan, který lze snadno napojit na zadní část vozu. Vznikne tak praktická a dostupná obytná jednotka, ovšem s výfukem vozu namířeným na prostor pro ubytované. Cenu lidé od Dacie neprozradili, ale vzhledem k tomu, že jde o pár desek a zhruba 5 cm vysokou matraci, rozhodně to nebudou desetitisíce.