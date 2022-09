Tuhle Dacii bychom si nechali líbit. Sice nemá okna a je z velké části z plastu, ale je fakt chytrá a cool!

Transformace automobilky Dacia je v plném proudu. Zatímco spousta lidí vnímá tuto značku jako low-cost, automobilka samotná říká, že nabízí to nejpodstatnější a pojem „základní” neznamená rustikální nebo strohý. Ti, kteří to měli pochopit, to pochopili - Dacia je evropskou trojkou v prodeji soukromým osobám a její tržná podíl stoupá. Stejně jako všichni ostatní musela i ona své vozy zdražit, i tak ale vozy Dacia patří k nejlevnějším trhu, přestože to na nich není na první pohled vidět.

Kam hodlá Dacia směřovat, víme už dlouho: chce se stát jedničkou na poli dostupné mobility a nabízet zákazníkům jenom to, co skutečně využití. Mění image: má nové logo, nové barvy, můžete se těšit na nový koncept flexibilních showroomů využívající recyklované materiály, nicméně přestože Dacia ví, jak důležitý je osobní kontakt se zákazníkem, už nyní umožňuje virtuální prohlídku aktuálně nabízených modelů prostřednictvím rozšířené reality v mobilní aplikaci.

Abychom věděli, co si pod tím vším představit, uspořádala Dacia poblíž centra Paříže akci Brand Manifesto. Ne všechno vystavené ale bylo určeno pro sériovou výrobu. Na mysli mám koncepční vůz nazvaný Manifesto, který jako takový nemá ani tu nejmenší šanci na sériovou výrobu. Nejde o nic překvapivého - vždyť například Volkswagen ID Buggy také na silnicích nepotkáme. Účelem konceptu je ale ukázat prvky, které se v budoucnu mohou objevit na sériových vozech, a protože Dacia čím dál více míří do přírody, byl koncept Manifesto ideální volbou.

V zásadě šlo o to ukázat, že vůz, který nabízí to nejpodstatnější, může být atraktivní, robustní a cenově dostupný. Podobně jako třeba už nyní model Duster. Manifesto nemá boční dveře ani čelní sklo, má jenom dvě sedadla, přístrojová deska jako taková prakticky neexistuje (značka uplatnila přístup jako u levnějších verzí sandera a joggeru - prostě si přopojíte vlastní telefon) a posádka sedí ve „vaně” z recyklovaného plastu.

Kabina je voděodolná a dá se čistit proudem vody, potahy sedadel lze proměnit ve spací pytle, před posádkou je jakási korková „nástěnka” a vzadu na straně řidiče je ohromná vyjímatelná „powerbanka”. Oficiální údaje nehovoří o kapacitě, ale to je teď úplně jedno, stejně jako co koncept pohání. Doba by hrála do karet elektromotoru, stejně tak se ale můžeme bavit o malém pohonu na LPG, který u Dacie obecně ještě ani zdaleka neřekl poslední slovo. Značka se jej totiž bude držet i po nástupu normy Euro 7 a konečně jej spáruje i s automatickou převodovkou.

„Koncept Manifesto slouží jako laboratoř pro zkoumání, testování a modelování nových nápadů a verze, kterou vidíte dnes, se bude dále vyvíjet v průběhu dalšího zkoumání. Uvidíme se u našich dalších modelů, které budou ještě chytřejší, ještě outdoorovější, a ještě více Dacia,“ prozradil Lionel Jaillet, produktový manažer značky Dacia.

To nutně nemusí znamenat, že budou mít všechny nové Dacie obrovská kola bez pneumatik (Manifesto má ekologické pláště, které mají mít stejnou životnost jako samotné auto), ale třeba systém YouClip, používaný pro fixaci různých praktických a modulárních pomůcek, má cestu do sériové výroby jasnou a například střešní nosič s výklopnými lištami lze považovat za evoluci modulárních střešních lišt známých ze Sandera Stepway a Joggeru.

Manifesto je třeba brát s nadhledem, je ale hezké vidět, že i Dacia, tedy značka, která je považována za low-cost, si umí hrát a být cool. Že to s outdoorem myslí vážně, dokládá třeba oficiální podpora horského ultramaratonu UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) či vývoj kempinkové vestavby pro Jogger, o které si řekneme více v jednom z dalších článků. Koncept Dacia Bigster také na akci Brand Manifesto nestál náhodou a už v roce 2024 se můžeme těšit na novou generaci dusteru. Dacia jede a mně se její budoucí plány líbí. Tak snad nepůjde jenom o marketingovou pohádku.