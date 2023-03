Dacia má geniální spací vestavbu pro Jogger. Za skládací postel a schránku dáte jen 35 tisíc!

Skvělý doplněk pro dostupné MPV vám umožní změnit zadní část v pohodlnou postel. Praktičnost tím nijak výrazně neutrpí, namontujete jej za pár minut.

V nejnovější zprávě o nových chystaných výbavách, litých kolech a čalounění pro vozy Dacia se objevil také šikovný doplněk, který automobilka začíná nabízet jako originální příslušenství. Jmenuje se Sleep pack a umí vytvořit z prostoru kufru a druhé řady sedadel pohodlné lůžko pro dvě osoby.

Modul obsahuje schránku o objemu 220 litrů, na níž se nachází výklopný rošt, který díky nástavcům prodloužíte a opřete o sklopené zadní sedačky. Poté stačí rozložit matraci, doplnit ji po stranách polstry pro ještě větší komfort a můžete si ustlat.

Matrace má rozměry 190 na 130 centimetrů, nad ní zbývá ještě 60 centimetrů prostoru, takže se uvnitř jen tak nepraštíte do hlavy. Soukromí a tmu zajistí sada roletek. Modul váží jen 50 kilogramů, takže jej do kufru může vložit klidně jeden silnější jedinec – stačí jen vymontovat třetí řadu sedadel. Obytný prostor si můžete dále rozšířit stanem, určeným pro vyklopené páté dveře. Sada Sleep pack jde do prodeje právě teď, její česká cena zatím nebyla stanovena. Ve francouzském konfigurátoru ji ale najdeme za příplatek pouhých 1490 euro, tedy 35 tisíc korun.