Rumunská automobilka Dacia se znovuzrodila před 15 lety a český trh vzala útokem s modelem Logan. Sedan jednoduchých tvarů se aktuálně prodává ve druhé generaci, už v té první však nabídl zajímavé kombi MCV se zadními křídlovými dveřmi. To je minulostí od té doby, co jej nahradila druhá generace s klasickými zadními dveřmi, ale stále velice příznivou cenou. V rámci kombíků prodávaných na českém trhu dokonce nejnižší. Už to nicméně nebude trvat moc dlouho a poměry se změní.

Ne že by ceny Dacie Logan MCV skokově narostly, spíše jde o to, že to má tento vůz už spočítané. Jak jsme uvedli dříve na základě informací z RNews.cz, facebookového profilu pro fanoušky Renaultů a Dacií, MCV s touto generací skončí bez nástupce. „Výroba modelu Dacia Logan MCV končí koncem léta. Model bude nahrazen v rámci obnovy modelové řady," uvedla v březnu Jitka Skaličková, tisková mluvčí Dacie a Renaultu.

Nakoukneme-li do nejnovějšího ceníku platného od července, zjistíme, že nabídka platí jen do vyprodání skladových zásob. A těch postupně ubývá. Na stránkách výrobce už není ani šedesát MCV, v pár případech navíc prodejci nabízejí slevy až 30.000 korun.

Titul nejlevnějšího kombi v Česku si přitom Logan MCV nezaslouží pouze u nejlevnějšího provedení za aktuálních 204.900 Kč, on o něj nepřijde ani u prostřední z celkem pěti nabízených výbavových linií (Arctica), s níž začíná na 247.400 korunách. A to je pořád o dost méně, než za kolik koupíte druhý nejlevnější kombík v ČR (Renault Clio Grandtour od 281.900 Kč), natož pak ten třetí – tím je Škoda Fabia Combi s cenou od 328.900 Kč.

Letným pohledem do nabídky skladových Dacií Logan MCV v Česku zjistíte, že je velká část vozů ve výbavě Arctica. S tou MCV může být, ale i nemusí být nejlevnějším kombi v Česku, protože zatímco s motorem 1.0 SCe/54 kW vychází dle ceníku na zmíněných 247.400 Kč, s nafťákem 1.5 dCi je to už 322.900 Kč. Za podobné peníze pořídíte třeba výprodejový Hyundai i30 1.4 CVVT/73 kW.

Vzhledem k tomu, že nejlevnější provedení Access (od 204.900 Kč) v české nabídce skladových vozů nenajdete, už nemá velký smysl se jím zabývat. Za ceny kolem 230.000 Kč seženete linii Open, která má v základu ocelová 15palcová kola, centrální zamykání, přední mlhovky, rádio s MP3 přehrávačem, USB či bluetooth hansfree. A to už jde, ne?

Linie Arctica přidává palubní počítač, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka či výškově nastavitelná sedadla a volant. Vrcholnému provedení Celebration už nechybí ani navigace, automatická klimatizace či elektrické ovládání zadních oken. Mezi skladovkami narazíte i na pár kusů oplastovaných stepwayů s motorem 0.9 TCe/66 kW. Ve výbavě mají prvky zahrnuté ve výbavách Access, Open a Arctica, a navrch přidávají tempomat s omezovačem rychlosti, kožený volant či 16palcová kola FlexWheel.